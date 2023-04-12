Європейські акції зростають; Volvo виблискує у променях надприбутку

Європейські фондові ринки зросли у середу у вузькому торговому діапазоні, при цьому особливу увагу було приділено щомісячному звіту про інфляцію в США, який може визначати майбутню грошово-кредитну політику Федеральної резервної системи.

О 03:45 за східним часом (07:45 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині зріс на 0,3%, CAC 40 у Франції піднявся на 0,4%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,4%.

Настрої в середу стримані, оскільки інвестори чекають на публікацію індексу споживчих цін США за березень, щоб оцінити, наскільки впертими будуть ціни, і, відповідно, ймовірну монетарну реакцію Федеральної резервної системи.

Загальна думка така, що ФРС наближається до кінця свого агресивного циклу підвищення ставок, але ще може бути місце для ще одного підвищення у травні, коли політики зберуться наступного разу.

Президент Федерального резервного банку Філадельфії Патрік Харкер зробив це зауваження у вівторок, заявивши, що, на його думку, ФРС незабаром може закінчити підвищення процентних ставок, підтвердивши при цьому, що центральний банк прагне знизити інфляцію з її зависокого рівня.

У середу в Європі буде мало важливих економічних даних, і тому фондові ринки, ймовірно, торгуватимуться в режимі очікування напередодні звіту про інфляцію в США.

Очікується, що це покаже, що найважливіша базова інфляція, яка унеможливлює волатильність цін на продукти харчування та енергоносії, зросла на 0,4% у місячному обчисленні та на 5,6% у річному обчисленні у березні.

Що стосується корпоративних новин, акції Volvo зросли на 8% після того, як шведський виробник вантажівок повідомив про рекордний прибуток у першому кварталі, незважаючи на перебої з поставками та інфляцію витрат.

Акції Mercedes Benz зросли на 0,4% після того, як німецький виробник автомобілів повідомив про помірне зростання продажів у першому кварталі цього року, чому сприяли електромобілі та автомобілі преміум-класу.

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