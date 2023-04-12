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АНАЛІТИКА

Банки знову підвищили відсоткові ставки за кредитами – НБУ

11:57 12.04.2023 |

Фінанси

 

У березні 2023 року середні відсоткові ставки за нові кредити банків для населення у національній валюті збільшилися до 36,4% річних. Це на 0,4 п.п. вище, як порівняти з лютим. Про це свідчать дані Національного банку України.

Ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали з 5,1% до 2,6% річних. Ставки за гривневими кредитами для підприємств у березні впали з 20,5% до 20,2% річних, за валютними зросли з 5,5% до 6,2%.

Банки знову підвищили відсоткові ставки за кредитами – НБУ

 

Нацбанк зазначає, що кредитний портфель банків за березень скоротився на 1,3% до 973 млрд грн, зокрема кількість кредитів, виданих для населення, зменшилась на 0,2% до 205 млрд грн, для підприємств скоротилася на 1,5% до 755 млрд грн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: кредит
 

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