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Банки знову підвищили відсоткові ставки за кредитами – НБУ
11:57 12.04.2023 |
У березні 2023 року середні відсоткові ставки за нові кредити банків для населення у національній валюті збільшилися до 36,4% річних. Це на 0,4 п.п. вище, як порівняти з лютим. Про це свідчать дані Національного банку України.
Ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали з 5,1% до 2,6% річних. Ставки за гривневими кредитами для підприємств у березні впали з 20,5% до 20,2% річних, за валютними зросли з 5,5% до 6,2%.
Нацбанк зазначає, що кредитний портфель банків за березень скоротився на 1,3% до 973 млрд грн, зокрема кількість кредитів, виданих для населення, зменшилась на 0,2% до 205 млрд грн, для підприємств скоротилася на 1,5% до 755 млрд грн.
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