Долар падає напередодні даних щодо інфляції в США, проте тримається місячного максимуму по відношенню до єни

Долар впав у середу до більшості основних валют, за винятком єни, оскільки інвестори очікують, що дані щодо інфляції в США будуть опубліковані пізніше протягом дня, щоб дати деяке уявлення про те, як скоро процентні ставки в США досягнуть свого піку.

По відношенню до кошика валют індекс долара США впав на 0,07% - до 102,05.

Наразі євро зріс на 0,12% до 1,0926 долара, а фунт стерлінгів зріс на 0,02% до 1,2430 долара, при цьому обидві валюти трохи відійшли від своїх однотижневих мінімумів, досягнутих у понеділок.

Прогнозується, що дані щодо інфляції в США за березень становитимуть 5,2% у річному обчисленні порівняно з попереднім показником у 6,0%, тоді як базова інфляція, ймовірно, зросте до 5,6%, згідно з опитуванням економістів Reuters.

"Це може бути різниця між підвищенням на 25 базисних пунктів або паузою на наступному засіданні ФРС у травні", - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index, додавши, що грошові ринки можуть "швидко повернутися до повторної оцінки політичної паузи", якщо дані з інфляції будуть слабші, ніж очікувалося.

Грошові ринки оцінюють ймовірність того, що ФРС підвищить ставки на 25 базисних пунктів наступного місяця, приблизно з 74% ймовірністю, хоча в ціну також входить багаторазове зниження ставок з липня до кінця року.

Багато речників ФРС у вівторок дали мало прогнозів щодо того, наскільки ще підвищуватимуться відсоткові ставки в США. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Вільямс сказав, що це залежить від даних, що надходять.

Президент Федерального резервного банку Філадельфії Патрік Харкер сказав, що, на його думку, кінець підвищення ставок може бути близьким, тоді як президент Федерального резервного банку Чикаго Остан Гулсбі сказав, що центральний банк США має виявити терпіння щодо підвищення процентних ставок в умовах недавнього стресу у банківському секторі.

Банківські потрясіння, викликані крахом Silicon Valley Bank минулого місяця, зміцнили ставки на те, що ФРС не підніме ставки так високо, як побоювалися раніше, щоб послабити навантаження на сектор.

По відношенню до єни долар зріс майже до місячного максимуму 134,045, що є відображенням різкого розмаїття між циклом агресивного посилення грошово-кредитної політики ФРС та ультрам'якою політикою Банку Японії.

Міжнародний валютний фонд заявив у своєму звіті про глобальну фінансову стабільність, опублікованому у вівторок, що Банк Японії може допомогти запобігти різким змінам політики пізніше, надавши велику гнучкість у своїй політиці контролю кривої прибутковості.

Австралійський долар зріс на 0,32% до 0,6675 долара, а ківі додав 0,19% до 0,6204 долара.