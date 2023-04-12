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АНАЛІТИКА

Попит на державні облігації впав до 2,4 мільярда, – Мінфін

20:23 11.04.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 11 квітня, залучило до державного бюджету 2,37 мільярда гривень (в еквіваленті).

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій у гривні надійшло лише 94,89 мільйона гривень під 18,5% річних.

Крім того, Мінфін розмістив облігації з терміном обігу 16 місяців на 698,34 мільйона гривень під 19% річних.

Мінфін також розмістив дворічні бенчмарк-облігації на 738,07 мільйона гривень під 19,6% річних, задовольнивши всі 6 поданих заявок.

Крім того, від продажу валютних ОВДП терміном обігу один рік надійшло $23,05 млн під 4,85% річних.

Як повідомлялося, 4 квітня Мінфін зміг залучити від продажу ОВДП 4,55 мільярда гривень.

* 28 березня Міністерство фінансів залучило до державного бюджету від продажу ОВДП 17,39 мільярда гривень у еквіваленті, переважно завдяки розміщенню валютних облігацій.
* 21 березня Мінфін залучив від розміщення ОВДП 5,6 мільярда гривень, у тому завдяки розміщенню валютних облігацій.
* 14 березня Мінфін розмістив ОВДП на 2,73 мільярда гривень.
* 7 березня Мінфін зміг залучити до держбюджету 16,06 мільярда гривень від продажу ОВДП. Майже вся сума надійшла від продажу трирічних бенчмарк-ОВДП.

Нагадаємо, НБУ з 11 січня підвищив нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами до запитання) у гривні та в іноземній валюті на 5 в.п. - відповідно до 5% та 15%, дозволивши покривати до 50% загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП.

Згодом Національний банк додатково підвищив вимоги до обов'язкових резервів банків. Зокрема, з 11 лютого на 5 відсоткових пунктів збільшаться нормативи формування банками обов'язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб. Так, з 5% до 10% підвищаться нормативи резервування за такими коштами у національній валюті та з 15% до 20% - в іноземній валюті.

Як зазначив НБУ, це має збільшити резерви ще приблизно на 73 млрд грн, тобто довести потенційний обсяг формування обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП до приблизно 108,5 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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