ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.04.23

Продажі в Північній та Південній Америці в лютому скоротилися на 14,8% порівняно з тим же місяцем на рік раніше, в Європі - на 0,9%, в Китаї - на 34,2%, в Азіатсько-Тихоокеанському та інших регіонах - на 22,1%. Тим часом у Японії вони зросли на 1,2%.