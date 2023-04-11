Долар падає після відкриття європейських ринків

Долар відіграв зростання попереднього дня по відношенню до євро і фунта, але зберіг деяке зростання по відношенню до єни у вівторок, оскільки увага трейдерів була звернена на дані щодо інфляції в США, які повинні бути опубліковані в середу, щодо ознак того, наскільки ставки в США близькі до піку.

Євро виріс на 0,4% до 1,0903 долара, а фунт виріс на 0,5% до 1,2439 долара, оскільки більшість європейських ринків повернулися після довгих великодніх вихідних.

Обидві валюти під час перерви впали зі своїх ранніх квітневих піків після того, як опублікований у п'ятницю звіт про стійкість ринку праці США підкріпив аргументи на користь підвищення ставки Федеральною резервною системою наступного місяця, а також послабив побоювання щодо більш різкого уповільнення економіки США.

"Засідання ФРС на початку травня починає бовваніти, і дані на шляху до нього знаходяться в центрі уваги", - сказала Джейн Фоулі, голова відділу валютної стратегії Rabobank.

Вона сказала, що здатність євро піднятися вище 1,09 долара залежатиме від майбутніх даних та їх значення для процентних ставок у США.

"Банківські доходи також матимуть важливе значення, вони не часто надходять безпосередньо на валютні ринки, але вони можуть бути пов'язані з недавніми хвилюваннями", - додав Фоулі.

На рух у вівторок також вплинуло відкриття європейських ринків після перерви, з огляду на обмежену ліквідність у п'ятницю та понеділок, коли більшість європейських ринків були закриті, сказав Саймон Харві, голова відділу валютного аналізу Monex Europe.

Він сказав, що алгоритми, які торгують валютами на основі різниці між європейськими та американськими курсами, могли продати євро за долари, коли прибутковість казначейства США зросла після даних про робочі місця, в той час, коли європейські ринки облігацій були закриті.

Прибутковість європейських облігацій різко зросла у вівторок, надолужуючи втрачене.

"Там просто проявляється ефект надолуження", - сказав Харві.

Долар також упав по відношенню до японської єни, просів на 0,4% до 133,09, після зростання в понеділок на 1,1% завдяки новому керуючому Банку Японії Казуо Уеду, який пообіцяв дотримуватися надлегких налаштувань стимулювання своєї інавгурації в понеділок.

Трейдери тепер бачать приблизно дві третини ймовірності того, що ФРС підвищить ставку ще на чверть пункту 3 травня, згідно з інструментом CME Fedwatch.

Долар також знизився в інших країнах, впавши на 0,58% по відношенню до швейцарського франка до 0,9042, а також послабився по відношенню до австралійського долара, при цьому австралійський долар виріс на 0,42% до 0,667 долара, чому сприяло ослаблення напруженості у торгівлі з Китаєм, оскільки країни погодилися покласти край суперечці про австралійський ячмінь.