Азіатські акції виросли, Nikkei підтримали ставки Уоррена Баффета

У вівторок більшість азіатських фондових ринків зросли, оскільки настрої покращилися на тлі менш яструбиних сигналів центрального банку та деяких покращень економічних показників, при цьому японський Nikkei отримав найбільше позитивних коментарів від Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.

Індекс Nikkei 225 додав 1,3%, за підтримки акцій п'яти найбільших торгових фірм країни, що зросли на 2-3%, та заявою Баффета щоденному виданню Nikkei Asia, що компанія Berkshire збільшила свою частку в компаніях.

Баффет також заявив, що має намір і надалі інвестувати в японські акції. Цього року Nikkei 225 дещо випередив своїх регіональних аналогів, зробивши ставку на те, що Банк Японії довше зберігатиме ліберальну грошово-кредитну політику.

Інші азіатські ринки також зросли: південнокорейський KOSPI виріс на 1,3% після того, як Банк Кореї зберіг процентні ставки на незмінному рівні другий місяць поспіль. Банк нещодавно призупинив цикл підвищення ставок на підставі того, що інфляція досягла свого піку.

Австралійський індекс ASX 200 також додав 1,3% після того, як дані показали, що настрої споживачів покращали набагато більше, ніж очікувалося, на початку квітня після того, як Резервний банк призупинив цикл підвищення ставок.

Прибуток допоміг оживити азіатські ринки напередодні нових сигналів економіки США від даних інфляції, які мають бути опубліковані в середу. Протоколи березневого засідання Федеральної резервної системи також мають бути представлені того ж дня і, як очікується, дадуть більше сигналів щодо спрямування грошово-кредитної політики.

Дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі США, опубліковані минулого тижня, викликали неоднозначну реакцію на ринках, оскільки, незважаючи на те, що вони були нижчими за очікувані, вони все ж таки сигналізували про деяку стійкість на ринку праці США, що дає ФРС достатньо можливостей для подальшого підвищення ставок.

Китайські акції були одними з небагатьох аутсайдерів дня: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,3% та 0,4% відповідно.

Дані показали, що споживча інфляція у Китаї у березні зросла менше, ніж очікувалося, тоді як інфляція цін виробників продовжувала знижуватися на тлі слабкого місцевого споживання та уповільнення виробничої активності.

Гонконгський індекс Hang Seng також відстає від своїх регіональних аналогів з огляду на те, що дані свідчать про нерівномірне відновлення економіки Китаю.

Індійські індекси BSE Sensex 30 та Nifty 50 зросли на 0,4% кожен на початку торгів, збільшивши зростання після того, як Резервний банк Індії несподівано залишив відсоткові ставки та сигналізував про потенційну паузу у майбутніх підвищеннях.