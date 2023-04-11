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Перелік сумнівних інвестпроєктів поповнився 14 компаніями
Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку оновила перелік ненадійних інвестиційних проєктів та додала до нього 14 нових компаній.
Про це повідомила пресслужба Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Йдеться про такі компанії:
* Life is good company;
* Lig ltd;
* Hermes-ltd;
* Uniteto;
* Bestwaycoop;
* Raceoption;
* QUOTEX;
* INTRADE BAR;
* LiteFinance;
* FXopen;
* ICMarkets;
* DERIV;
* Deriv A FINANCE COMPANY;
9 Vantage.
Повний перелік сумнівних інвестпроєктів можна знайти на сайті НКЦПФР за посиланям.
Крім того, регулятор нагадує про 10 ознак сумнівності інвестиційного проєкту, які можуть допомогти потенційним інвесторам визначити фіктивні проєкти.
До таких ознак належать великий відсоток гарантованої дохідності, відсутність дозволів та ліцензій, відсутність фізичного офісу та реєстрації в країні залучення інвестицій, настійлива пропозиція залучати друзі тощо.
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