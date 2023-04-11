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АНАЛІТИКА

Бізнес залучив ще 714 мільйонів гривень доступних кредитів від держави

22:59 10.04.2023 |

Фінанси, Економіка

 

За минулий тиждень кредити за урядовою програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на 714 мільйонів гривень залучили понад 100 підприємств.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

З початку року банки видали бізнесу 6,2 тисячі кредитів за програмою на 21 млрд грн.

Від початку дії програми (лютий 2020 року) 0 59 тисяч кредитів на 186,8 млрд грн.

Найбільше підприємці взяли:

* антикризових кредитів - 62,6 млрд грн;
* кредитів на антивоєнні цілі - 55,3 млрд грн;
* на рефінансування попередньо отриманих кредитів - 28,6 млрд грн, ;
* на інвестиційні цілі - 11 млрд грн.

"Окрім того, аграрії отримали 26,9 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 1,5 млрд грн кредитів для поповнення обігових коштів", - додали в Мінекономіки.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сферах сільського господарства (53%), торгівлі та виробництва (24%) та промислової переробки (14%).
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: кредит
 

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