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Нацбанк констатує поліпшення ситуації на валютному ринку
14:17 10.04.2023 |
Різниця між офіційним та готівковим курсом гривні до долара останніми тижнями скоротилась до 2-4%, проти 28,5% у червні минулого року.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національного банку у Фейсбуці.
"Ситуація на валютному ринку також поліпшується. Якщо в червні минулого року різниця між офіційним та готівковим курсом гривні до долара сягала 28,5%, то останніми тижнями вона перебувала в діапазоні 2 - 4%", - йдеться в повідомленні.
У Нацбанку пояснюють, що валютний ринок стабілізувався завдяки ритмічному надходженню міжнародної допомоги, подальшому пристосуванню економіки до умов війни та продовженню "зернової угоди".
Також стабілізація курсу відбулася завдяки калібруванню Національним банком валютних обмежень, що дало змогу мінімізувати непродуктивний відплив капіталу з країни, і послідовній монетарній політиці НБУ, спрямованій на збільшення привабливості гривневих активів.
Крім того, регулятор запровадив інструменти для зниження попиту та збільшення пропозиції в готівковому сегменті валютного ринку. А відмова від емісійного фінансування дефіциту бюджету та зростання привабливості гривневих активів сприяли подальшій стабілізації очікувань.
Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України впродовж тижня продав на міжбанківському валютному ринку 126,34 млн дол. Загалом із початку 2023 року регулятор продав на міжбанку 7,369 млрд дол. та купив 62,3 млн дол.
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