Долар зміцнюється до євро, єни та фунта, ринок очікує даниє щодо інфляції в США

Долар США слабо зміцнюється до євро та фунта стерлінгів на торгах у понеділок, впевнено дорожчає у парі з єною.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додав 0,1%, ширший WSJ Dollar Index - 0,17%.

Пара євро/долар за даними на 15:00 EET торгується на рівні $1,0888 порівняно з $1,0908 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,2412 порівняно з $1,2419 за підсумками торгів у п'ятницю.

Вартість американської валюти в парі з єною збільшилася до 132,88 єни з 132,17 єни.

У центрі уваги трейдерів цього тижня - дані про динаміку споживчих цін у США за минулий місяць, а також протокол березневого засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC).

Експерти, яких опитало FactSet, у середньому прогнозують уповільнення інфляції у Штатах у березні до 5,2% у річному вираженні з 6% у лютому.

Дані щодо інфляції будуть оприлюднені в середу, 12 квітня, а також протокол засідання FOMC.

Статдані з американського ринку праці, опубліковані минулої п'ятниці, показали деяке уповільнення темпів зростання зайнятості в США та зниження безробіття.

Як стало відомо зі звіту Мінпраці, кількість робочих місць в американській економіці в березні зросла на 236 тис. після підйому на 326 тис. місяцем раніше, безробіття опустилося до 3,5% з 3,6% у лютому.

Оприлюднені дані трейдери сприйняли як сигнал збереження стійкості ринку праці США та підвищили очікування чергового підвищення базової процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС).

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень базової процентної ставки, трейдери оцінюють у 66% шанси на її підвищення на 25 базисних пунктів (б.п.) у травні, зазначає Trading Economics.

