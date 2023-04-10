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Азіатські акції стримані, оскільки дані щодо зайнятості підвищують ймовірність підвищення ставки ФРС
07:20 10.04.2023 |
Азіатські акції виросли на кілька дюймів, тоді як долар почав тиждень на передньому краї після того, як дані про зайнятість у США підкреслили напруженість на ринку праці, зміцнивши очікування того, що Федеральна резервна система знову підвищить процентні ставки на своєму засіданні наступного місяця.
Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії зріс на 0,14%, а японський Nikkei додав 0,5%. Австралійські, гонконгські та європейські ринки закриті на Великдень. Ф'ючерси E-mini на S&P 500 не змінились.
Акції Китаю впали у понеділок: індекс блакитних фішок CSI300 знизився на 0,2%, а індекс Shanghai Composite знизився майже на 0,3%.
Дані Міністерства праці, опубліковані у п'ятницю, показали, що кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі минулого місяця збільшилася на 236 000 осіб, що трохи менше 239 000, які очікують економісти в опитуванні Reuters.
Звіт також показав, що річний приріст заробітної плати сповільнився, але залишився дуже високим, щоб відповідати цільовому рівню інфляції 2%, встановленому центральним банком США.
Ринок праці все ще надто напружений для ФРС, щоб знизити інфляцію до цільового рівня 2% без подальшого підвищення процентної ставки, сказав Мансур Мохі-Уддін, головний економіст Банку Сінгапуру.
"Інвестори очікують, що банкрутство банків США минулого місяця змусить ФРС знизити ставки, але офіційні особи попереджають, що через жорстку інфляцію ФРС навряд чи пом'якшить політику цього року".
Згідно з CME FedWatch tool, ринки в даний час оцінюють ймовірність того, що ФРС підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів на засіданні 2-3 травня з ймовірністю 66%.
У центрі уваги інвесторів тепер знаходиться звіт про інфляцію, який має бути представлений у середу, і він визначить шлях, яким ФРС піде у своїй боротьбі з цінами. Протокол останнього засідання центрального банку у березні також планується опублікувати у середу.
У зв'язку з посиленням побоювань щодо рецесії інвестори роблять ставку на те, що хвилювання в банківській системі, спричинені раптовим крахом Silicon Valley Bank у березні, посилять умови кредитування. Трейдери все більше переконуються, що ФРС знизить ставки у другому півріччі, щоб запобігти економічному спаду.
Але деякі аналітики бачать невідповідність між ймовірним курсом ФРС та очікуваннями ринку.
"Мало того, що висока інфляція і все ще сильний ринок праці роблять скорочення малоймовірними", - вважають стратеги Citi. «Але ми вважаємо, що постійно надто сильна інфляція веде до подальшого підвищення». Citi чекає ще на три підвищення ставок на 25 базисних пунктів.
Прибутковість дворічних казначейських облігацій США, яка зазвичай змінюється відповідно до очікувань за процентними ставками, зросла на 13 базисних пунктів до 3,951%, а доходність 10-річних казначейських облігацій зросла на 8,8 базисних пунктів до 3,378%.
Частина кривої прибутковості казначейських облігацій США, що вимірює розрив між прибутковістю двох-і 10-річних казначейських облігацій, що розглядається як індикатор економічних очікувань, склала -57,7 базисних пункту.
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