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АНАЛІТИКА

Чистий продаж НБУ цього тижня впав до $125,3 млн

23:45 07.04.2023 |

Фінанси

 

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) знизився цього тижня до $125,3 млн з $343,2 млн тижнем раніше.

Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 3 по 7 квітня 2023 року він придбав $1 млн, тоді як за три попередні тижні купівля ним валюти була відсутня.

На готівковому ринку долар за підсумками тижня подешевшав лише 0,05 грн - близько 37,70 грн/$1: у середині тижня його курс опускався до 37,2 грн/$1, проте до кінця тижня він відіграв падіння, при цьому спред на ринку трохи розширився.

На міжбанку гривня цього тижня зміцнювалася, зокрема, в середу її курс зміцнився з 36,9343 грн/$ до 36,900 грн/$, а в четвер взагалі до 36,80 грн/$.

Усього з початку цього року НБУ придбав на ринку $62,3 млн, тоді як продав $7 млрд 369,8 млн.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в березні знизився до $1,67 млрд з $2,43 млрд у лютому і $3,08 млрд і $3,16 млрд у січні та грудні.

У зв'язку із значним надходженням зовнішнього фінансування міжнародні резерви України за березень зросли на 10%, або на $3 млрд - до $31,88 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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