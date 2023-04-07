ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 07.04.23
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 7 квітня 2023 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерезидентів
|01.04.22
|1048797.73
|330105.95
|538138.93
|79894.41
|102.75
|25736.52
|74819.17
|02.05.22
|1094644.51
|380105.95
|540528.79
|73841.31
|0.00
|25770.89
|74397.57
|01.06.22
|1145051.15
|430105.95
|539942.07
|73820.77
|203.28
|28625.73
|72353.36
|01.07.22
|1224911.17
|531105.95
|526633.22
|66847.06
|407.28
|28676.68
|71240.99
|01.08.22
|1254181.58
|556105.95
|532161.00
|64734.54
|542.31
|29572.33
|71065.45
|01.09.22
|1255653.20
|589569.95
|500727.67
|65567.47
|960.26
|29859.57
|68968.28
|01.10.22
|1289625.32
|619569.95
|500676.30
|68416.57
|1017.04
|31765.25
|68180.21
|01.11.22
|1301881.50
|644569.95
|497610.23
|66885.78
|678.74
|31549.57
|60587.24
|01.12.22
|1323803.10
|674569.95
|487144.81
|72199.48
|1020.67
|31316.85
|57551.33
|02.01.23
|1388035.64
|704569.95
|485984.50
|107336.83
|1883.69
|30268.00
|57992.67
|01.02.23
|1418522.76
|701969.95
|505604.66
|111642.99
|2563.27
|32768.43
|63973.46
|01.03.23
|1429770.18
|696969.95
|529624.25
|109850.19
|2793.27
|33391.21
|57141.32
|07.03.23
|1416173.96
|696969.95
|517311.85
|109756.77
|3110.16
|33138.39
|55886.83
|08.03.23
|1416258.42
|696969.95
|517068.68
|110043.80
|3110.16
|33243.09
|55822.73
|09.03.23
|1430963.08
|696969.95
|531191.76
|110526.04
|3110.16
|33413.91
|55751.26
|10.03.23
|1431007.57
|696969.95
|531147.51
|110515.86
|3110.16
|33590.22
|55673.87
|13.03.23
|1431110.41
|696969.95
|531198.31
|110562.54
|3110.16
|33749.74
|55519.72
|14.03.23
|1431414.33
|696969.95
|531088.57
|110724.88
|3110.16
|33856.32
|55664.44
|15.03.23
|1431555.54
|696969.95
|530917.58
|110990.49
|3110.16
|33954.50
|55612.85
|16.03.23
|1433685.85
|696969.95
|532709.62
|111196.35
|3110.16
|34097.23
|55602.54
|17.03.23
|1433768.71
|696969.95
|532168.65
|111051.59
|3110.16
|34234.31
|56234.05
|20.03.23
|1433882.30
|696969.95
|532022.16
|111355.87
|3110.16
|34296.33
|56127.82
|21.03.23
|1434130.97
|696969.95
|532159.90
|111296.04
|3110.16
|34508.09
|56086.83
|22.03.23
|1434361.26
|696969.95
|532551.66
|111506.95
|3110.16
|34588.55
|55633.99
|23.03.23
|1436775.48
|696969.95
|535972.00
|111426.96
|3110.16
|34718.73
|54577.68
|24.03.23
|1440270.45
|696969.95
|538109.03
|112379.48
|3110.16
|35377.65
|54324.18
|27.03.23
|1439885.19
|696969.95
|537279.24
|112463.51
|3110.16
|35668.00
|54394.33
|28.03.23
|1439954.28
|696969.95
|537570.87
|112478.51
|3110.16
|35738.58
|54086.20
|29.03.23
|1440139.99
|696969.95
|537880.23
|112417.78
|3110.16
|35827.47
|53934.40
|30.03.23
|1443042.13
|696969.95
|537920.61
|112584.13
|3110.16
|36048.98
|56408.30
|31.03.23
|1443060.40
|696969.95
|538497.47
|112146.96
|3110.16
|35692.01
|56643.84
|03.04.23
|1443023.54
|696969.95
|537877.83
|112308.13
|3110.16
|35786.11
|56971.36
|04.04.23
|1443043.44
|696969.95
|537851.96
|112348.98
|3110.16
|35925.25
|56837.14
|05.04.23
|1443131.00
|696969.95
|537795.94
|112637.90
|3110.16
|36068.49
|56548.56
|06.04.23
|1429852.97
|696969.95
|531234.33
|108538.63
|3324.04
|35890.26
|53895.77
|07.04.23
|1429768.51
|696969.95
|529339.14
|109467.93
|3324.04
|36086.31
|54581.14
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