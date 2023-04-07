Курс долара США повільно підвищується до євро в очікуванні даних із ринку праці

Курс долара США до євро слабо зростає під час торгів у п'ятницю, активність на яких буде низькою через великодні вихідні у багатьох країнах.

Увага трейдерів зосереджена на даних із американського ринку праці. Мінпраці США оприлюднить звіт про безробіття за березень у п'ятницю, незважаючи на біржовий вихідний. Консенсус-прогноз експертів, опитаних Dow Jones, передбачає, що кількість робочих місць в економіці зросла на 238 тис., а безробіття залишилося на рівні 3,6%.

Євро торгується вранці близько $1,0914 проти $1,0922 за підсумками минулої сесії.

Вартість єдиної європейської валюти наразі перебуває у районі 143,79 єни порівняно із 143,93 єни у четвер. Курс долара становить 131,77 єни проти 131,79 єни на кінець попереднього торговельного дня.

Індекс DXY, що показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, зростає під час торгів на 0,11%. Тим часом, індикатор WSJ Dollar, який відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, опустився на 0,01%.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2448 у порівнянні з $1,2438 у попередній торговий день. Курс євро становить 0,8769 фунта проти 0,8781 фунта на день раніше.