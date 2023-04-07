Фондові індекси Азії зростають, ринки Австралії та Гонконгу закриті

Фондові індекси найбільших країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону підвищуються під час торгів у п'ятницю, при цьому біржі Австралії та Гонконгу не працюють у зв'язку з великодніми святами.

Значення японського індексу Nikkei 225 до 8:42 EET збільшилося на 0,2%.

До лідерів зростання котирувань входять акції виробника оптичного обладнання Hoya Corp. (+2,4%), чіпмейкер Tokyo Electron Ltd. (+1,9%), страховика Dai-Ichi Life Holdings Inc. (+1,9%), автомобільної Mazda Motor (+1,9%).

Тим часом папери Seven&I Holdings подешевшали на 4%. Одна з найбільших торгових компаній світу підвищила чистий прибуток і виручку минулого фінроку, що завершився в лютому, приблизно на третину. Проте прогноз на цей фінрок розчарував інвесторів. Компанія очікує операційний прибуток на рівні 513 млрд ієн ($3,9 млрд), тоді як аналітики в середньому прогнозують 526 млрд ієн.

Китайський індекс Shanghai Composite до 8:47 EET виріс на 0,3%. З початку поточного тижня він додав 1,4%, при цьому він завершує "у плюсі" вже четвертий тиждень поспіль, зазначає Trading Economics.

Істотний підйом котирувань демонструють акції фармацевтичних компаній Shouyao Beijing (+20%), Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals (+14,8%) та Dizal Jiangsu Pharmaceutical (+11,4%).

Південнокорейський індекс Kospi до 8.40 EET піднявся на 1,3%.

Котирування паперів одного з найбільших у світі виробників чіпів та електроніки Samsung Electronics Co. зросли на 4,5%, сталеливарної Posco - на 1,4%.

Водночас акції автовиробника Hyundai Motor знизилися на 0,2%.