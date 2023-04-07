Австралійський регулятор скасував торгову ліцензію Binance

Комісія із цінних паперів та інвестицій Австралії (ASIC) анулювала ліцензію місцевої філії криптобіржі Binance на торгівлю деривативами.

З 14 квітня клієнти Binance Australia Derivatives не зможуть відкривати нові позиції на платформі.

Користувачі біржі мають закрити всі відповідні угоди до 21 квітня.

«Умови постанови не впливають на вимогу до Binance залишатися членом Австралійського фінансового органу з розгляду скарг до 8 квітня 2024 року», - йдеться в заяві.

Крім того, ASIC проводить перевірку сервісів Binance щодо класифікації роздрібних та оптових клієнтів.

Комісія нагадала, що основний підрозділ біржі та її CEO Чанпен Чжао зіткнулися з позовом CFTC. Регулятор також наголосив на проблемах платформи в інших юрисдикціях.

Представник Binance у розмові з The Block заявив, що після переговорів з ASIC компанія ухвалила рішення про закриття підрозділу з торгівлі деривативами.

Спотова торгівля для австралійських користувачів, як і раніше, доступна.