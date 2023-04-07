Волл-стріт розгорнулася і закрилася в плюсі, прибутковість облігацій стабільна напередодні звіту про зайнятість у США

Американські акції відіграли попередній розпродаж і в четвер закрилися вище, а прибутковість казначейських облігацій стабілізувалася, оскільки інвестори переварили слабкі дані щодо ринку праці напередодні звіту про зайнятість у США, шукаючи ознаки того, що Федеральна резервна система може призупинити підвищення ставок.

Усі три основні фондові індекси США відновилися, ставши зеленими до початку дня, при цьому акції з імпульсом мегакапіталізації висунули Nasdaq уперед.

Тим не менш, S&P 500 і Nasdaq завершили скорочений через свята тиждень зниженням після тритижневого зростання.

Блакитні фішки Доу додали за тиждень.

Економічні дані в четвер показали, що ринок праці США відчуває наслідки агресивного підвищення відсоткових ставок ФРС, покликаного охолодити економіку та приборкати інфляцію.

У п'ятницю, вихідний день на ринку, але Міністерство праці має опублікувати звіт про зайнятість за березень, і в учасників ринку буде вихідний, щоб переварити дані до відкриття понеділка.

"Ринки трохи перепродані, особливо якщо врахувати, що ФРС близька до того, щоб призупинити підвищення ставок", - сказав Тім Грискі, старший портфельний стратег Ingalls & Snyder у Нью-Йорку. «Ринок пішов нагору, і обсяги продажів трохи знизилися напередодні святкових вихідних».

«Невелика покупка може справді підбадьорити ринок».

Фінансові ринки оцінили ймовірність того, що центральний банк залишить цільову ставку за фондами ФРС у діапазоні від 4,75% до 5,00% після завершення наступного засідання з грошово-кредитної політики у травні, з ймовірністю 47%, та з ймовірністю 53% - 25 базових пунктів. зростання, згідно з інструментом CME FedWatch.

"Інвестори вбачають вірогідність 50/50 того, чи буде підвищення ставки на наступному засіданні ФРС", - сказав Том Хенлін, національний інвестиційний стратег US Bank Wealth Management в Міннеаполісі. «Інвестори розраховують на зниження ставок до кінця року, але ФРС заявила, що підтримуватиме ставки на високому рівні стільки, скільки потрібно.

"Цей розрив викликає волатильність на ринках", - додав Ханлін.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 2,57 пункту, або 0,01%, до 33 485,29, S&P 500 додав 14,64 пункту, або 0,36%, до 4105,02, а Nasdaq Composite додав 10 пунктів, або 0,76%, до 12 087,96.

Європейські фондові індекси закрилися у плюсі завдяки зростанню акцій у сфері нерухомості та туристичних послуг, а також сильним даним з промислового виробництва з Німеччини. Загальноєвропейський індекс STOXX 600 зріс на 0,51%, а індекс акцій MSCI у всьому світі додав 0,15%.

Акції ринків, що розвиваються, втратили 0,35%. Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії закрився зі зниженням на 0,44%, тоді як японський Nikkei втратив 1,22%.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США трохи зросла після звіту про заявки на допомогу по безробіттю, перервавши недавнє різке зниження.

Орієнтовні 10-річні облігації востаннє впали у ціні на 5/32 до прибутковості 3,305% порівняно з 3,287% наприкінці середи.

30-річні облігації зросли у ціні на 5/32 до прибутковості 3,5489% порівняно з 3,557% наприкінці середи.