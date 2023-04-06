Європейські акції підвищуються. Допомагає зростання промислового виробництва у Німеччині

Європейські фондові ринки зросли у четвер завдяки здоровому зростанню промислового виробництва в Німеччині, але ставлення до ризику залишається слабким, оскільки інвестори стурбовані уповільненням глобального економічного зростання.

О 03:45 за східним часом (07:45 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині зріс на 0,1%, CAC 40 у Франції піднявся на 0,2%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,5%.

Дані, опубліковані раніше в четвер, показали, що промислове виробництво в Німеччині зросло на 2,0% порівняно з попереднім місяцем у лютому, що значно більше, ніж очікувалося на 0,1%, тоді як показник за січень було скориговано до 3,7% порівняно із 3,5%.

Були також добрі новини з Азії, оскільки активність у сфері послуг Китаю в березні зростала найшвидшими темпами за більш ніж 2 роки, як показав індекс менеджерів із закупівель послуг Caixin/S&P Global, чому сприяло відновлення після COVID.

Тим не менш, торгові діапазони в Європі, ймовірно, будуть вузькими напередодні свята Страсної п'ятниці, коли США опублікує щомісячні дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі.

Побоювання, що охолодження економіки США може призвести до рецесії в усьому світі, швидше за все, обмежать будь-яке зростання у четвер.

Дані, опубліковані в середу, показали, що в березні сектор послуг США сповільнився більше, ніж очікувалося, що додало ознак охолодження ринку праці після того, як кількість вакансій у США впала до найнижчого рівня майже за два роки у лютому.

Крім того, Міжнародний валютний фонд попередив у середу, що зростаюча геополітична напруженість, в основному між США та Китаєм, може завдати шкоди світовій економіці, що може призвести до зниження світового виробництва на 1% протягом п'яти років та на 2% у довгостроковій перспективі.

Що стосується корпоративних новин, акції Shell зросли після того, як енергетичний гігант заявив, що очікує на збільшення виробництва зрідженого природного газу в першому кварталі після простоїв на його австралійських заводах минулого року, тоді як його підрозділ з виробництва нафтопродуктів також має показати «значно вищі» торгові показники.