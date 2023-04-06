ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 06.04.23

Проти московської церкви піднялися мешканці Хмельницького, їх підтримали міська та обласна ради. Потім їхній приклад наслідували у Львові. А влада виявилася до цього зовсім не готовою. Фактично вона втратила ініціативу і тепер змушена наздоганяти події.