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НБУ назвав причини покращення ситуації на валютному ринку за останній місяць
09:58 06.04.2023 |
У березні 2023 року ситуація покращилася як на безготівковому, так і на готівковому валютному ринку Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (квітень 2023 року).
Як зазначили в НБУ, інтервенції з продажу валюти НБУ на міжбанківському валютному ринку помітно зменшилися. "Головним чином цьому сприяли поліпшення очікувань в умовах кращої ситуації в енергетичному секторі та відсутності емісійного фінансування дефіциту бюджету, а також звуження дефіциту торгівлі", - йдеться в огляді.
За даними НБУ, надалі звузився спред між готівковим та офіційним курсом, чому сприяли калібрування валютних обмежень, створення альтернативних інструментів для захисту заощаджень від курсових коливань та заходи НБУ з підвищення привабливості гривневих заощаджень.
"Звуження спреду усуває ринкові викривлення та збільшує надходження валюти офіційними каналами", - йдеться в огляді.
Нагадаємо, у березні Національний скоротив продаж валюти з резервів на 30% до 1,67 млрд доларів - мінімуму серпня 2022 року.
На готівковому ринку курс долара впав приблизно на 2 гривні з 40 до 38 гривень за долар. На початку квітня курс продовжує падати.
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