Долар обережно зростає напередодні ключових даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі

Долар зріс у четвер, але залишився близько двомісячного мінімуму, оскільки трейдери зважували, як основні дані про зайнятість у США, що будуть оприлюднені у вихідний день, вплинуть на політику Федеральної резервної системи після того, як багато даних на цьому тижні вказали на охолодження економіки.

Звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі США буде опублікований у п'ятницю, коли багато ринків по всьому світу закриті, слідує за розчаровуючими даними по сектору послуг від Інституту управління поставками (ISM) та даними про зайнятість у приватному секторі, а також за спадом у обробці промисловості США у березні.

У той час, як безліч слабих економічних даних змусило трейдерів скоротити ставки на те, як довго процентні ставки США повинні залишатися на обмежувальній території, це одночасно знову розпалило побоювання з приводу рецесії.

Це стримує схильність до ризику та змушує трейдерів шукати активи-прихістки.

Індекс долара США зріс на 0,14% до 102,01, опустившись до двомісячного мінімуму 101,40 на попередній сесії.

Японська єна також знайшла деяку підтримку з боку заявок на безпечний притулок і наразі зросла приблизно на 0,1% - до 131,20 за долар.

Тим часом чутливі до ризику австралійський та новозеландський долари впали на 0,39% та 0,38% відповідно.

"Слабкі економічні дані продовжують позначатися на настроях інвесторів, викликаючи втечу активів в безпечне місце", - зазначають аналітики Westpac у записці для клієнтів.

Небажання ризикувати призвело до зниження акцій США у середу, тоді як казначейські облігації зросли, внаслідок чого прибутковість еталонних 10-річних облігацій впала до найнижчого рівня з вересня. Прибутковість падає, коли ціни на облігації зростають.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій востаннє становила 3,2958%, у той час як доходність дворічних облігацій, яка зазвичай рухається в ногу з очікуваннями за процентними ставками, становила 3,7605%.

"Ключем до валютного ринку буде взаємодія між тим, що показують цифри економіки США, відсотковими ставками та настроями щодо політики ФРС", - сказав Рей Аттрілл, голова відділу валютної стратегії в Національному банку Австралії.

Щодо інших валютних операцій, фунт стерлінгів упав на 0,2% до 1,2437 долара, а євро впав на 0,14% до 1,0891 долара.

Суворі економічні ознаки зміцнили думку про те, що ФРС змінить курс на підвищення ставок, і трейдери сподіваються отримати більше інформації, коли пізніше у четвер виступить президент Федерального резервного банку Сент-Луїс Джеймс Буллард.

Президент ФРС Клівленда Лоретта Местер, відомий яструб, заявила в інтерв'ю Bloomberg TV у середу, що ще зарано говорити про те, чи потрібно ФРС підвищувати базову ставку на наступному засіданні з питань політики на початку травня.

Ринки ф'ючерсів на процентні ставки США нині оцінюють приблизно рівні шанси на те, що ФРС залишить ставки без змін на своєму наступному засіданні, при цьому зниження ставок розраховане вже в липні і триватиме до кінця року.