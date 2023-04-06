S&P 500 закрився в мінусі, оскільки побоювання рецесії виходять на перший план

S&P 500 знизився, а Nasdaq різко впав у середу після того, як хвиля слабких економічних даних, що наростає, посилила побоювання, що швидке підвищення відсоткових ставок Федеральною резервною системою може призвести до рецесії в економіці США.

Nvidia Corp впала на 2,1% і увійшла до числа акцій, що мали найбільший вплив на S&P 500 після того, як підрозділ Google Alphabet Inc заявив, що суперкомп'ютери, які він використовує для навчання своїх моделей штучного інтелекту, працюють швидше та енергоефективніше, ніж аналогічні компоненти, що виробляються виробником мікросхем.

Акції Tesla Inc впали на 3,7%, у той час як акції Amazon і Apple впали більш ніж на 1%, що призвело до падіння Nasdaq і втрата зростання останніх тижнів деяких з найцінніших компаній Волл-стріт .

Акції Caterpillar, які вважаються флагманом промислового сектора, впали на 1,8%, довівши свої втрати за останні два дні до 7%, оскільки інвестори переймаються потенційним економічним спадом.

S&P 500 знизився на 0,25% і завершив сесію на позначці 4090,38 пунктів.

Індекс Nasdaq впав на 1,07% - до 11 996,86 пункту, а індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 0,24% - до 33 482,72 пункту.

Підганяючи побоювання рецесії, звіт ADP National Employment показав, що в березні приватні роботодавці США найняли набагато менше працівників, ніж очікувалося. Це було за слабкими даними про вакансії у вівторок.

Крім того, дослідження Інституту управління поставками показало, що сектор послуг сповільнився більше, ніж очікувалося, минулого місяця через зниження попиту, тоді як показник цін, які сплачують підприємства сфери послуг, впав до майже трирічного мінімуму.

Раніше цього тижня дані показали падіння виробничих замовлень та мляву виробничу активність.

Нещодавні втрати Волл-стріт у відповідь на ознаки уповільнення економіки знаменують собою зміну останніх місяців, коли інвестори вітали слабкі економічні дані на тій підставі, що це може означати, що підвищення процентних ставок ФРС працює і що ФРС може послабити свою кампанію з приборканя десятирічної інфляції.

"Можливо, ми перейшли від поняття "погані новини - це хороші новини" до "погані новини - це погані новини"", - сказав Джей Хетфілд, виконавчий директор і портфельний менеджер InfraCap у Нью-Йорку. «Страх щодо рецесії є домінуючою темою».

Згідно з інструментом Fedwatch CME Group, відображаючи побоювання з приводу економіки та нещодавні потрясіння у банківському секторі, ф'ючерси на процентні ставки вказують на 61-відсоткову ймовірність того, що ФРС знизить процентні ставки з поточних рівнів до кінця свого липневого засідання.

З 11 галузевих індексів S&P 500 сім знизилися, насамперед через споживчі дискреції, на 2,04%, за якими було падіння промислових індексів на 1,3%.

Серед акцій, які зберегли промисловий індекс Доу-Джонса на позитивній території, акції компанії Johnson & Johnson, які зросли на 4,5% після того, як її пропозиція на суму 8,9 млрд. доларів врегулювати судові позови, пов'язані з тальком, отримала підтримку тисяч заявників, послабивши побоювання стосовно планів компанії щодо включення до лістингу підрозділу споживчих товарів Kenvue. .

AI компанія C3.ai Inc впала більш ніж на 15%, падаючи на другий день після того, як продавець коротких позицій заявив про проблеми з бухгалтерським обліком. Компанія спростувала звинувачення у відповіді електронною поштою агентству Reuters.

Акції FedEx Corp зросли на 1,5% після того, як компанія-лідер вантажних перевезень заявила, що об'єднає свої операційні підрозділи в одну організацію, активізуючи зусилля зі скорочення витрат та підвищення ефективності.

Великі банки, у тому числі JPMorgan Chase & Co та Citigroup, будуть серед компаній, які наступного тижня розпочнуть сезон звітності за перший квартал, а інвестори з нетерпінням чекають на новини про стан фінансової галузі.

За даними Refinitiv I/B/E/S, аналітики в середньому очікують, що сукупний прибуток компаній S&P 500 за перший квартал впаде на 5%, порівняно з минулим роком.

Акції, що падають, переважали над зростаючими в S&P 500 у співвідношенні 1,2 до 1.

S&P 500 показав 11 нових максимумів та два нових мінімуми; Nasdaq зафіксував 39 нових максимумів та 269 нових мінімумів.

Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 10,1 млрд акцій порівняно із середнім показником 12,7 млрд акцій за попередні 20 сесій.