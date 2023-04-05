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Криптовалютна P2P-платформа Paxful зупинила роботу
17:25 05.04.2023 |
Голова P2P-платформи для торгівлі криптовалютами Paxful Рей Юссеф оголосив про призупинення роботи майданчику. Втім, він зазначив, що не впевнений, що операції колись відновляться.
«Напевно, для багатьох це стане великим шоком. Хоча я зараз не можу поділитися повною історією, можу сказати, що, на жаль, від нас пішли деякі ключові співробітники», - говориться у повідомленні.
Крім того, він вказав на зростання регуляторних проблем для криптовалютної галузі, «особливо у P2P-сегменті та найбільше в США».
Юссеф зазначив, що клієнтам слід вивести кошти з рахунків на платформі та рекомендував використовувати надалі некастодіальні гаманці. Раніше СЕО Paxful вже закликав інвесторів до виведення коштів з централізованих майданчиків та їх самостійного зберігання.
Згодом він попередив, що через масове виведення активів системи Paxful виявилися перевантаженими, що сповільнює виконання транзакцій.
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