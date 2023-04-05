Європейські акції зростають; Німецькі фабричні замовлення вражають

Європейські фондові ринки в середу значно зросли, чому сприяла публікація даних про хороші промислові замовлення в Німеччині, але ставлення до ризику залишалося слабким.

О 03:35 за східним часом (07:35 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався без змін, тоді як CAC 40 у Франції зріс на 0,1%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,2%.

Очікується, що торгові діапазони в Європі будуть вузькими, напередодні довгих вихідних, але настрої зміцнилися після публікації даних, що показують, що промислові замовлення в Німеччині зросли на 4,8% у лютому.

Крім того, промислове виробництво у Франції зросло на 1,2% порівняно з попереднім місяцем у лютому, випередивши очікуване зростання на 0,5% та значне покращення порівняно з переглянутим падінням на 1,4% у попередньому місяці.

Ці цифри вселяють надію у виробничий сектор регіону, справи в якому йдуть менш сприятливо, ніж у сфері послуг по всій Європі.

Проте ставлення до ризику залишається крихким, оскільки інвестори побоюються можливості рецесії з обох боків Атлантики.

У США у вівторок звіт JOLTS показав, що кількість вакансій у лютому впала до найнижчого рівня майже за два роки. Це було за даними, що показують, що у березні виробничий сектор США поринув у глибший спад.

Повертаючись до Європи, дані про виробничу активність у понеділок показали, що заводи в єврозоні минулого місяця зіткнулися із труднощами, а споживачі відчули тиск через зростання вартості життя.

І хоча точаться суперечки про те, чи призупинить Федеральна резервна система цикл підвищення відсоткових ставок наступного місяця, Європейський центральний банк все ж таки може підвищити відсоткові ставки на солідні 50 базисних пунктів у травні, оскільки він бореться з зростаючою базовою інфляцією.

У середу основну увагу буде приділено випуску остаточних даних індексу менеджерів із закупівель єврозони для сектору послуг за березень, який, як очікується, продемонструє продовження зростання.

У корпоративному секторі акції Sodexo зросли майже на 9% після того, як французька група підприємств громадського харчування та громадського харчування оголосила про плани виділити та зареєструвати свій бізнес щодо надання пільг та винагород протягом 2024 року.

Акції Barry Callebaut впали на 2% після того, як найбільший у світі виробник шоколаду призначив Пітера Фельда своїм новим виконавчим директором після повідомлення про зниження обсягів продажу у першому півріччі.

Акції H&M Hennes & Mauritz зросли на 0,8% після того, як Morgan Stanley підвищив свою інвестиційну позицію щодо гіганта швидкої моди до «врівноважений» з «недооцінений», пославшись на покращення маржі, що допомогло компенсувати більше слабке зростання виручки.

Акції Direct Line зросли на 4,5% після того, як Citigroup підвищила рейтинг британської страхової компанії до «надлишкового» з «недостатнього», стверджуючи, що різкий розпродаж, який послідував за попередженням про прибуток у січні, зайшов надто далеко.