ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 05.04.23

"Питання ПДЧ зняте з порядку денного, тому що ми подали заявку. Йдеться про додаткове зміцнення всеосяжного пакета допомоги від НАТО. І це не може бути заміною для членства і не може бути умовою для членства. Це - механізм практичної допомоги", - Кулеба.