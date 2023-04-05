Ціни на золото залишаються рекордно високими на тлі зростаючої економічної нестабільності

Ціни на золото трохи зросли в середу, наближаючись до рекордно високого рівня з 2020 року, оскільки нові ознаки уповільнення економічного зростання підкріпили попит на жовтий метал як притулок.

Ринки значною мірою відмахнулися від коментарів президента Федерального резервного банку Клівленда Лоретти Местер про те, що процентні ставки в США продовжуватимуть зростати, незважаючи на слабкість економіки. Местер також припустив, що ставки довше залишатимуться вищими за позначку в 5%.

Але слабкі дані щодо виробничої активності у поєднанні з ознаками охолодження ринку праці США змусили інвесторів засумніватися у тому, який економічний запас беде у ФРС для продовження підвищення ставок. Слабкі економічні показники також посилили побоювання з приводу рецесії, що насувається, спрямовуючи потоки в "безпечне" золото.

Спотове золото о 22:49 за східним часом (2:49 за Грінвічем) зросло на 0,2% до 2024,81 долара за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,1% до 2041,00 долара за унцію. Спотова ціна на золото тепер торгувалася менш ніж на 50 доларів з рекордно високого рівня 2072,90 долара за унцію, досягнутого в розпал пандемії COVID-19.

Ціни на золото зростають з початку травня, оскільки побоювання банківського краху спонукали втечу шукачів притулку в інвестувати зливки. У той час як державне втручання пом'якшило побоювання з приводу більш масштабних банківських потрясінь, побоювання з приводу будь-яких шрамів, що залишаються, в економіці підтримували попит на золото.

Жовтий метал також виграв від зростаючої кількості ставок на те, що ФРС матиме обмежений економічний потенціал для подальшого підвищення відсоткових ставок.

Дані у вівторок показали, що замовлення на товари, вироблені у США, впали більше, ніж очікувалося, у лютому, а кількість вакансій також скоротилася. Це сталося після низки слабких показників виробничої активності з усього світу в понеділок.

Долар отримав невелику підтримку від коментарів Местера і в середу торгувався поблизу двомісячних мінімумів по відношенню до кошика валют.

Слабкість долара підтримала більшість інших дорогоцінних металів: ф'ючерси на платину зросли на 0,3%, а срібло - на 0,6%. Обидва метали також показали сильне зростання цього тижня.

З іншого боку, побоювання щодо уповільнення економічного зростання підкосили ціни на мідь: червоний метал різко впав за останні дві сесії.

Ф'ючерси на мідь залишаються на двотижневому мінімумі $3,9707 за фунт, після падіння майже на 3% за останні дві сесії. Слабкі дані про виробничу активність із кількох країн, в основному з Китаю, сильно вплинули на перспективи попиту на червоний метал.