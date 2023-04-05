Індекси Волл-стріт впали, оскільки слабкі економічні дані підживлюють побоювання з приводу рецесії

Волл-стріт закрилася зниженням у вівторок після того, як ознаки охолодження економіки посилили побоювання, що кампанія Федеральної резервної системи зі стримування багаторічної інфляції може призвести до глибокого спаду.

Усі три основні індекси впали, оскільки дані показали, що кількість вакансій у США в лютому впала до найнижчого рівня майже за два роки, що свідчить про охолодження ринку праці, тоді як виробничі замовлення падають другий місяць поспіль.

Дані у понеділок також вказали на ослаблення виробничої активності у США.

«Кількість вакансій скоротилася, що змушує людей турбуватися про те, що наймання йде надто повільно, і це погано для економіки. Це підживлює страх перед рецесією», - сказав Сал Бруно, головний інвестиційний директор IndexIQ у Нью-Йорку.

Акції банків постраждали після того, як генеральний директор JPMorgan Chase & Co Хайме Даймон попередив у листі до акціонерів, що банківська криза в США триває і її вплив відчуватиметься ще довгі роки.

Bank of America та Wells Fargo & Co впали більш ніж на 2%, а індекс банків S&P 500 упав на 1,9%.

З 11 галузевих індексів S&P 500 сім знизилися, на чолі з промисловими індексами, що знизилися на 2,25%, за якими були втрати в енергетиці на 1,72%.

S&P 500 знизився на 0,58% і завершив сесію на позначці 4100,68 пунктів, закрившись вперше за тиждень нижче.

Індекс Nasdaq знизився на 0,52% до 12 126,33 пунктів, а індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 0,59% до 33 403,04 пунктів.

Акції Caterpillar Inc, які розглядаються як флагман промислового сектора, впали на 5,4%.

Акції великого виробника чіпів Nvidia втратили 1,8%, а акції S&P 500 впали більше, ніж будь-які інші компанії.

Охорона здоров'я та комунальні послуги, які багато інвесторів оцінюють краще під час економічного спаду, були одними з небагатьох галузевих індексів S&P 500, які зросли у вівторок.

Торгівля ф'ючерсами на процентні ставки показує, що прогнози в даний час схиляються до паузи з боку ФРС у травні, з ймовірністю підвищення ставки на 25 базисних пунктів на рівні 42% порівняно з майже 60% даних, згідно CME Group's Fedwatch tool.

Поки що в 2023 році S&P 500 виріс майже на 7% і залишається приблизно на 15% нижче за свій рекордно високий рівень закриття в січні 2022 року.

Акції Virgin Orbit Holdings Inc впали на 23,2% після того, як компанія із запуску супутників подала заяву про банкрутство за главою 11 через нездатність забезпечити довгострокове фінансування.

Акції AMC Entertainment Holdings Inc впали на 23,5% після того, як мережа кінотеатрів заявила, що погодилася врегулювати судовий процес і розпочати конвертацію своїх привілейованих акцій у звичайні акції.

Акції Digital World Acquisition Corp впали на 8% після того, як SPAC, пов'язана з колишнім президентом США Дональдом Трампом, відклала подання річного фінансового звіту.

Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 10,3 млрд акцій порівняно із середнім показником 12,8 млрд акцій за попередні 20 сесій.

На фондовому ринку США падаючі акції перевищували зростання у співвідношенні 2,2 до 1.

S&P 500 показав 14 нових максимумів та один новий мінімум; Nasdaq зафіксував 64 нових максимуми та 238 нових мінімумів.