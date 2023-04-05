Мінфін розмістив державні облігації ще на 4,6 мільярда

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 4 квітня, залучило до державного бюджету 4,55 мільярда гривень.
Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 475,12 мільйона гривень під 18,5% річних.
Крім того, Мінфін розмістив облігації з терміном обігу 16 місяців на 303,13 мільйона гривень під 19% річних.
Мінфін також розмістив дворічні бенчмарк-облігації на 3,78 мільярда гривень під 19,6% річних, задовольнивши всі 10 поданих заявок. Минулого тижня такі ОВДП вдалося розмістити під 18,98% річних.
Підсумки аукціонів державних облігацій у національній валюті
|Номер аукціону
|61*
|62*
|63
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000226450
|Дорозміщення UA4000226286
|Дорозміщення UA4000227185
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.,
| -
| -
| 10000000
| Дата проведення
| 04.04.2023
| 04.04.2023
| 04.04.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 05.04.2023
| 05.04.2023
| 05.04.2023
| Строк оплати відсотків
| 13.09.2023
| 28.06.2023
| 04.10.2023
| Строк оплати відсотків
| 13.03.2024
| 27.12.2023
| 03.04.2024
| Строк оплати відсотків
|
| 26.06.2024
| 02.10.2024
| Строк оплати відсотків
|
|
| 02.04.2025
| Розмір купонного платежу однією облігацію
| 80.00
| 70.00
| 98.00
| Номінальний рівень доходності. %
| 16.00
| 14.00
| 19.60
|Термін обігу (днів)
| 343
| 448
| 728
| Дата погашення
| 13.03.2024
| 26.06.2024
| 02.04.2025
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 495837000
| 307994000
| 3776375000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 480837000
| 307994000
| 3776375000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 3899843000
| 3072394000
| 9596878000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 20
| 23
| 10
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 19
| 23
| 10
| Максимальний рівень прибутковості облігацій, %
| 19.00
| 19.00
| 19.60
| Мінімальний рівень прибутковості облігацій,%
| 18.50
| 19.00
| 19.60
| Встановлена прибутковість, %
| 18.50
| 19.00
| 19.60
| Середньозважена прибутковість, %
| 18.50
| 19.00
| 19.60
|Надходження до бюджету
| 475124656.44
| 303133854.68
| 3776375000.00