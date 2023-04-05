Мінфін розмістив державні облігації ще на 4,6 мільярда

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 4 квітня, залучило до державного бюджету 4,55 мільярда гривень.

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 475,12 мільйона гривень під 18,5% річних.

Крім того, Мінфін розмістив облігації з терміном обігу 16 місяців на 303,13 мільйона гривень під 19% річних.

Мінфін також розмістив дворічні бенчмарк-облігації на 3,78 мільярда гривень під 19,6% річних, задовольнивши всі 10 поданих заявок. Минулого тижня такі ОВДП вдалося розмістити під 18,98% річних.

Підсумки аукціонів державних облігацій у національній валюті