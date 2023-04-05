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Мінфін розмістив державні облігації ще на 4,6 мільярда

17:30 04.04.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 4 квітня, залучило до державного бюджету 4,55 мільярда гривень.

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 475,12 мільйона гривень під 18,5% річних.

Крім того, Мінфін розмістив облігації з терміном обігу 16 місяців на 303,13 мільйона гривень під 19% річних.

Мінфін також розмістив дворічні бенчмарк-облігації на 3,78 мільярда гривень під 19,6% річних, задовольнивши всі 10 поданих заявок. Минулого тижня такі ОВДП вдалося розмістити під 18,98% річних.

Підсумки аукціонів державних облігацій у національній валюті

Номер аукціону61*62*63
Код випуску облігаційДорозміщення UA4000226450Дорозміщення UA4000226286Дорозміщення UA4000227185
Номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт., - - 10000000
Дата проведення 04.04.2023 04.04.2023 04.04.2023
Дата оплати за придбані облігації 05.04.2023 05.04.2023 05.04.2023
Строк оплати відсотків 13.09.2023 28.06.2023 04.10.2023
Строк оплати відсотків 13.03.2024 27.12.2023 03.04.2024
Строк оплати відсотків  26.06.2024 02.10.2024
Строк оплати відсотків   02.04.2025
Розмір купонного платежу однією облігацію 80.00 70.00 98.00
Номінальний рівень доходності. % 16.00 14.00 19.60
Термін обігу (днів) 343 448 728
Дата погашення 13.03.2024 26.06.2024 02.04.2025
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 495837000 307994000 3776375000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 480837000 307994000 3776375000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 3899843000 3072394000 9596878000
Кількість поданих заявок, шт. 20 23 10
Кількість задоволених заявок, шт. 19 23 10
Максимальний рівень прибутковості облігацій, % 19.00 19.00 19.60
Мінімальний рівень прибутковості облігацій,% 18.50 19.00 19.60
Встановлена прибутковість, % 18.50 19.00 19.60
Середньозважена прибутковість, % 18.50 19.00 19.60
Надходження до бюджету 475124656.44 303133854.68 3776375000.00
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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