Фунт досяг максимуму з червня, євро зростає, оскільки долар перебуває під тиском

Фунт виріс до нового 10-місячного максимуму щодо долара у вівторок, а євро досяг свого максимуму за два місяці, оскільки долар продовжував страждати від ринкових ставок на те, що кінець циклу підвищення ставок у США близький.

Стерлінг досяг 1,2475 долара, найвищого рівня з червня 2022 року, і зараз перебуває трохи нижчим від цього рівня, додавши 0,4%.

Євро досяг 1,0938 долара, найвищого рівня з початку лютого, і наразі зріс на 0,17% до 1,0921 долара.

"Ми говорили, що FX насправді не вловлює те, що відбувається зі ставками, і долар все ще може трохи послабшати", - сказав Дерек Халфпенні, керівник відділу досліджень глобальних ринків у MUFG.

«Короткострокові спреди між основною Європою та США більше відповідають курсу євро до долара, що торгується в діапазоні від 1,10 до 1,15 долара».

Прибутковість державних облігацій США і Європи різко впала минулого місяця, оскільки інвестори поспішили купити активи "безпечної гавані" через побоювання з приводу банківського сектора, і, хоча вони трохи відновилися, вони залишаються значно нижчими за недавні максимуми.

Прибутковість дворічних облігацій Німеччини впала на 70 базисних пунктів у порівнянні з березневими максимумами і востаннє становила 2,687%, але рух США був ще драматичнішим.

Прибутковість дворічних облігацій США наразі становить 3,9978%, що на цілий процентний пункт нижче за максимуми початку березня після того, як банківські потрясіння змусили трейдерів переглянути очікування щодо того, що попереду ще кілька підвищень ставок Федеральної резервної системи.

Останні дані на підтримку були отримані з опитування, проведеного в понеділок Інститутом управління поставками (ISM), який показав, що виробнича активність впала до найнижчого рівня майже за три роки в березні, оскільки нові замовлення продовжували скорочуватися, причому всі підкомпоненти його виробництва PMI нижче за поріг 50, вперше з 2009 року.

Трейдери, як і раніше, вважають, що Європейський центральний банк готує нові підвищення ставок.

Були також технічні чинники, особливо для фунта, які передбачали подальше зростання.

«1,2448 був величезним технічним опором на графіку. Цього року він двічі був високим», - сказав Джо Такі, голова відділу валютного аналізу в Argentex.

Прорив через це означає, що це відправна точка для нових покупців фунта стерлінгів, коротка зона покриття для шортів фунта стерлінгів.

Ще однією ознакою того, що глобальні підвищення ставок наближаються стало те, що Резервний банк Австралії (РБА), як і очікувалося, залишив свою грошову ставку без змін на рівні 3,6%, перервавши серію з 10 підвищень поспіль, оскільки політики заявили, що потрібний додатковий час для того, щоб «оцінити вплив підвищення відсоткових ставок на сьогоднішній день та економічні перспективи».

Австралійський долар знизився на 0,6% до 0,67465 долара.

"(РБА), схоже, задоволений тим, що інфляція досягла піку, і вирішив не натискати на курок напередодні квартального звіту з інфляції через кілька тижнів", - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.

"Якщо РБА не отримає несподіваного зростання квартальних даних щодо інфляції, я думаю, що РБА буде радий залишитися на рівні 3,6% протягом наступних двох-трьох місяців".

Долар зріс до 132,84 проти японської єни, а індекс долара США, який відстежує одиницю по відношенню до кошика валют, упав на 0,1% до 101,92.