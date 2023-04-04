Європейські акції зростають; Дані PPI єврозони у центрі уваги

Європейські фондові ринки зросли у вівторок, при цьому інвестори зберігають упевненість, незважаючи на побоювання, пов'язані зі зростанням цін на нафту та уповільненням даних щодо виробничої активності.

О 03:40 за східним часом (07:40 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині зріс на 0,1%, CAC 40 у Франції піднявся на 0,1%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,2%.

Європейські акції продемонстрували значне зростання протягом перших трьох місяців року, і інвестори залишалися досить оптимістичними на початку нового кварталу, незважаючи на шок від різкого зростання нафтових цін після того, як група провідних виробників вирішила скоротити видобуток. рівні.

Ціни на сиру нафту продовжили торгуватися із підвищенням у вівторок після несподіваного скорочення видобутку Організацією країн-експортерів нафти та її союзниками, відомої як ОПЕК+.

О 03:40 за східним часом ф'ючерси на американську нафту торгувалися із зростанням 1% до 81,22 долара за барель, а контракт на нафту марки Brent піднявся на 0,9% до 85,69 долара.

У той час як більш високі ціни на нафту, ймовірно, викликають занепокоєння у центральних банків, які вже стурбовані підвищеним рівнем інфляції, цього тижня посилилися побоювання з приводу глобального економічного спаду після того, як дані показали, що виробнича активність у США, зоні євро та Великобританія продовжувала скорочуватися протягом березня.

Раніше у вівторок Резервний банк Австралії вирішив призупинити річну кампанію підвищення процентної ставки, і інвестори все більше переконуються, що Федеральна резервна система дуже близька до того, щоб зробити щось подібне, а ринки короткострокових ф'ючерсів на процентні ставки вказують на очікування, що наступне Підвищення ФРС буде останнім.

Європейський центральний банк йде дещо іншим шляхом, підвищивши відсоткові ставки на 50 базисних пунктів минулого місяця і сигналізуючи про подальше підвищення, оскільки президент Крістін Лагард заявила минулого тижня, що базова інфляція залишається «занадто високою».

Як далеко зайде ЄЦБ, швидше за все, залежатиме від даних, а німецький експорт продемонстрував найбільше місячне зростання з червня у лютому, згідно з даними, опублікованими раніше у вівторок, що доводить, що найбільша економіка єврозони може уникнути рецесії в першому кварталі 2019 року.

Вся увага тепер буде звернена індексу цін виробників єврозони за лютий, що буде опублікований пізніше під час сесії. Очікується, що це покаже падіння на 0,3% порівняно з місяцем, при цьому річний темп зростання знизиться до 13,3% із 15,0% у попередньому місяці.

У корпоративному секторі акції L'Oréal виросли на 0,3% після того, як французький косметичний гігант погодився купити австралійський бренд з догляду за шкірою Aesop за 2,5 мільярда доларів після кількох місяців переговорів.

Крім того, ф'ючерси на золото впали на 0,2% до 1997,25 долара за унцію, тоді як пара EUR/USD зросла на 0,2% до 1,0916.