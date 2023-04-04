Міжнародні резерви України перевищили $32 млрд. Це рекорд з 2011 року

Після того, як Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду, її міжнародні резерви вперше з 2011 року перевищили $32 млрд. Про це повідомила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

"З урахуванням цих коштів, обсяг отриманої допомоги від наших партнерів із початку року сягнув $13,6 млрд, а міжнародні резерви Національного банку України перевищили $32 млрд", - сказала вона в ефірі єдиного телемарафону в понеділок.

Востаннє на такому високому рівні резерви НБУ перебували наприкінці 2011 року.

Історичний рекорд міжнародних резервів - $38,35 млрд у травні 2011 року.

Рожкова додала, що протягом найближчих чотирьох років Україна може розраховувати на $115 млрд міжнародної фінансової допомоги.