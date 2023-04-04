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АНАЛІТИКА

Проти Binance подали колективний позов на $1 млрд

09:36 04.04.2023 |

Фінанси

 

Проти криптовалютної біржі Binance, її СЕО Чанпена Чжао та декількох інфлюенсерів подали колективний позов. Їх звинувачують у просуванні незареєстрованих цінних паперів, пише Fortune.

Позивачами є двоє жителів Флориди та мешканець Каліфорнії, які втратили гроші на торгівлі активами, що «просувалися Binance та впливовими людьми». Їхні інтереси представляють Moskowitz і Boies Schiller Flexner.

У скарзі стверджується, що на Binance торгуються криптовалюти, які насправді є незареєстрованими цінними паперами, і що інфлюенсери, яким платформа нібито платила за рекламу, незаконно просували її послуги.

Окрім біржі, як відповідачі в позові фігурують баскетболіст Джиммі Батлер та блоги Грем Стефан і Бен Армстронг.

Згідно з законодавством про цінні папери будь-хто, хто купує такі інструменти, має право на відшкодування, еквівалентне потенційним збиткам, зазначається в скарзі.

«У законі чітко зазначено, що якщо впливова особа просуває незареєстровані цінні папери та має в цьому фінансовий інтерес, вона може нести відповідальність перед усіма, хто купив активи. Біржа, яка сприяє торгівлі, також буде нести відповідальність», - сказав керуючий партнер Moskowitz Адам Московіц.

Позивачі вимагають від Binance та інфлюенсерів компенсувати збитки на загальну суму понад $1 млрд.


Проти Binance подали колективний позов на $1 млрд
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin
 

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