Азіатські фондові індекси стримані через уповільнення виробництва та невпевненість у зростанні цін на нафту

Азіатські фондові індекси у вівторок трималися в невеликому діапазоні, оскільки низка слабких виробничих даних викликала побоювання з приводу уповільнення економічного зростання, а стрибок цін на нафту також породив побоювання щодо більш високої інфляції.

Гонконгський індекс Hang Seng показав найгірші результати за день, знизившись на 1,1%, оскільки акції технологічних компаній та нерухомості зазнали нової хвилі продажів. Побоювання з приводу уповільнення економічного зростання в Китаї також вплинули на настрої після того, як приватне опитування показало, що виробничий сектор країни в березні зріс набагато менше, ніж очікувалося.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite змінилися менш ніж на 0,2% у будь-якому напрямку.

Схоже, відновлення китайської економіки після COVID-19 видихається, оскільки місцеві фабрики борються з уповільненням попиту за кордоном на тлі погіршення економічних умов.

Проте акції деяких китайських виробників мікросхем продовжують зростати другу сесію поспіль, оскільки розслідування щодо американського виробника мікросхем пам'яті Micron Technology Inc відкрило можливість збільшення частки ринку для місцевих виробників.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,3% після того, як дані у понеділок також показали, що виробничий сектор скоротився протягом березня, а капітальні витрати найбільших компаній країни сповільнились у першому кварталі.

Південнокорейський KOSPI був одним із небагатьох лідерів дня, піднявшись на 0,4% після того, як дані показали, що інфляція в березні зросла трохи менше, ніж очікувалося.

Побоювання щодо глобального економічного спаду посилилися цього тижня після того, як дані показали, що виробнича активність у США, зоні євро та Великобританії продовжувала скорочуватися протягом березня.

Сплеск цін на нафту після несподіваного скорочення видобутку Організацією країн-експортерів нафти та її союзниками також посилив побоювання, що вищі ціни на пальне підтримуватимуть інфляцію на високому рівні у найближчій перспективі.

Ринки також побоювалися, що вища інфляція може призвести до посилення грошово-кредитної політики з боку великих центральних банків. Ця думка, у поєднанні із уповільненням економічного підйому в Китаї, далася взнаки на перспективах азіатських ринків.

Цього тижня заплановано зустрічі регіональних центральних банків. Австралійський ASX 200 трохи випередив рішення Резервного банку за відсотковими ставками, і ринки розділилися з приводу того, чи банк підвищуватиме процентні ставки або утримуватиме їх.

Резервний банк Індії також збирається провести засідання пізніше цього тижня і, як очікується, підвищить відсоткові ставки.