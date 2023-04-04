S&P 500 закрився зростанням на тлі зростання акцій нафтових компаній; Tesla падає

S&P 500 закрився в плюсі в понеділок завдяки акціям енергетичних компаній після несподіваного скорочення видобутку нафти групою ОПЕК+, тоді як Tesla впала після того, як її постачання електромобілів у першому кварталі розчарувало інвесторів.

Tesla Inc впала на 6,1% після того, як стало відомо, що постачання в першому кварталі зросли лише на 4% порівняно з попереднім кварталом, навіть після того, як генеральний директор Ілон Маск знизив ціни на автомобілі в січні, щоб підвищити попит .

Індекс енергетичного сектора S&P 500 зріс на 4,9% після того, як Саудівська Аравія та інші виробники нафти ОПЕК+ оголосили про несподіване скорочення видобутку, що може призвести до зростання нафтових цін до 100 доларів за барель. Chevron Corp, Exxon Mobil Corp та Occidental Petroleum Corp зросли більш ніж на 4%.

Тим не менш, перспектива більш високих цін на нафту посилила побоювання на Волл-стріт з приводу інфляції лише через кілька днів після того, як свідоцтво про охолодження цін підвищило очікування того, що Федеральна резервна система США може незабаром припинити свою агресивну кампанію посилення грошово-кредитної політики.

"Рішення про скорочення виробництва є стримуючим фактором для інфляції... і саме тому в підсумку ми спостерігаємо загальне упереджене ставлення до ризику", - сказав Террі Сандвен, головний стратег з акцій у US Bank Wealth Management у Міннеаполісі.

Індекс Доу-Джонса був частково піднятий за рахунок зростання акцій UnitedHealth Group Inc на 4,6% завдяки вищим, ніж передбачалося, ставкам Medicare Advantage на 2024 рік.

Інвесторів, стурбованих інфляцією, заспокоїли опитування Інституту управління постачаннями та S&P Global, які відобразили зниження виробничої активності у березні.

Ф'ючерси на процентні ставки передбачають 56% ймовірність того, що ФРС підвищить ставки на 25 базисних пунктів на своєму засіданні в травні, і 44% ймовірність того, що процентні ставки залишаться без змін, згідно інструменту CME Group's Fedwatch tool.

S&P 500 піднявся на 0,37% і завершив сесію на позначці 4124,49 пунктів.

Індекс Nasdaq знизився на 0,27% до 12 189,45 пунктів, а індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 0,98% до 33 601,15 пунктів.

Незважаючи на турбулентність у глобальному банківському секторі, S&P 500 підскочив на 7% у першому кварталі, а високотехнологічний Nasdaq виріс на 17%.

Сезон звітності за перший квартал не за горами, і великі банки одними з перших прозвітують найближчими тижнями і запропонують докладну інформацію про загальний стан сектора після березневого краху Silicon Valley Bank, що спричинив побоювання з приводу ширшої галузевої кризи.

На фондовому ринку США акції, що зростають, перевищували падаючі у співвідношенні 1,1 до 1.

S&P 500 показав 20 нових максимумів та жодного мінімуму; Nasdaq зафіксував 85 нових максимумів та 121 новий мінімум.

Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 10,9 млрд акцій порівняно із середнім показником 12,7 млрд акцій за попередні 20 сесій.