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Бізнес отримав майже 100 млрд грн доступних держкредитів із початку повномасштабної війни

16:09 03.04.2023 |

Фінанси, Економіка

Бізнес отримав майже 100 млрд грн доступних держкредитів із початку повномасштабної війни

 

Бізнес отримав 96,4 млрд грн за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" за період дії воєнного стану в Україні. Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.

Більш ніж половину цієї суми - 52,09 млрд грн - видали державні банки.

З початку повномасштабної війни бізнес отримав від держбанків 930 млн грн на інвестиційні цілі, 7,37 млрд грн - як антикризові кредити, 4,37 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 26,66 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників та 56,81 млрд грн - на антивоєнні цілі.

Всього з моменту старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від уповноважених банків 58 921 кредит на загальну суму 186,1 млрд грн, з яких 38 793 кредит - від держбанків на загальну суму 78,7 млрд грн.

Лише за минулий тиждень у рамках цієї програми видано 100 пільгових кредитів на загальну суму 514,5 млн грн, у тому числі держбанками укладено 25 кредитних договорів на суму 91,4 млн грн.

У державній програмі "Доступні кредити 5-7-9%" беруть участь 45 банків.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: кредит
 

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