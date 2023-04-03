Фінансові новини
- |
- 03.04.23
- |
- 17:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бізнес отримав майже 100 млрд грн доступних держкредитів із початку повномасштабної війни
Бізнес отримав 96,4 млрд грн за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" за період дії воєнного стану в Україні. Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.
Більш ніж половину цієї суми - 52,09 млрд грн - видали державні банки.
З початку повномасштабної війни бізнес отримав від держбанків 930 млн грн на інвестиційні цілі, 7,37 млрд грн - як антикризові кредити, 4,37 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 26,66 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників та 56,81 млрд грн - на антивоєнні цілі.
Всього з моменту старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від уповноважених банків 58 921 кредит на загальну суму 186,1 млрд грн, з яких 38 793 кредит - від держбанків на загальну суму 78,7 млрд грн.
Лише за минулий тиждень у рамках цієї програми видано 100 пільгових кредитів на загальну суму 514,5 млн грн, у тому числі держбанками укладено 25 кредитних договорів на суму 91,4 млн грн.
У державній програмі "Доступні кредити 5-7-9%" беруть участь 45 банків.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ опублікував нові структурні маяки: 19 умов, за яких Україна отримає $15,6 млрд
|Україна пообіцяла МВФ повернути обовʼязкове декларування активів чиновників
|Повернення до плаваючого курсу гривні до долара: у Меморандумі з МВФ прописали цілі
|Прокуратура закрила справу Татарова після початку повномасштабної війни
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Бізнес отримав майже 100 млрд грн доступних держкредитів із початку повномасштабної війни
|НБУ оцінить реальний стан банківської системи України: що братимуть до уваги
|Нацбанки України та Польщі продовжили угоду про валютний своп на $1 мільярд ще на рік
|Долар зростає, оскільки несподіване скорочення ОПЕК+ посилює інфляційну стурбованість
|Європейські акції зростають; енергетичні гіганти лідирують після несподіваного скорочення ОПЕК+
|Азіатські акції зростають, оскільки ринки перетравлюють нафтове ралі. Акції технологічного сектору Китаю на підйомі
|Ціни на золото падають, долар відновлюється напередодні насиченого даними тижня
Бізнес
|HP представила ноутбуки Omen з чипами Intel та AMD, графікою GeForce RTX 40 за ціною від $1300
|Польський IT-гігант Euvic Group придбав українську компанію Exoft
|AeroVironment презентувала оновлену версію дрона-камікадзе Switchblade 300 з вагою менше ніж 2.3 кг і часом польоту понад 20 хвилин
|Lenovo закриває лінійку ігрових смартфонів Legion
|Pepsi представила новий логотип
|Redmi Note 12 Turbo - Snapdragon 7+ Gen 2, 120-Гц дисплей OLED, до 1 ТБ пам'яті та 64-МП камера з OIS за ціною від $290
|З 1 січня 2024 року ігровий сервіс Steam припинить роботу на операційних системах Windows 7, 8 і 8.1