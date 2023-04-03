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АНАЛІТИКА

Нацбанки України та Польщі продовжили угоду про валютний своп на $1 мільярд ще на рік

13:35 03.04.2023 |

Фінанси

 

Договір між центробанками України та Польщі про валютний своп гривня/долар США обсягом $1 млрд в еквіваленті продовжено ще на рік.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Зазначається, що умови договору не змінилися: максимальний обсяг операцій - $1 млрд в еквіваленті, а термін дії - один рік із можливістю пролонгації.

Як нагадав регулятор, в перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну центробанк Польщі вирішив відкрити українському Нацбанку доступ до $1 млрд на умовах валютного свопу.

"НБУ не використовував відповідне фінансування, водночас така підтримка центробанку Польщі стала "подушкою безпеки" для фінансового сектору України", - наголосили в Нацбанку.

Як повідомлялося, 21 березня 2022 року набрав чинності договір про здійснення валютного свопу гривня/долар між центробанками України та Польщі.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Польща
 

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