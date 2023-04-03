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Європейські акції зростають; енергетичні гіганти лідирують після несподіваного скорочення ОПЕК+
12:28 03.04.2023 |
Європейські фондові ринки зросли в понеділок, причому лідирували нафтові компанії, які отримали вигоду від зростання цін на нафту після несподіваного скорочення видобутку ОПЕК+.
О 03:50 за східним часом (07:50 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині зріс на 0,1%, CAC 40 у Франції піднявся на 0,4%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,7%.
Організація країн-експортерів нафти та її союзники, відома як ОПЕК+, несподівано оголосила у неділю, що скоротить видобуток більш ніж на 1 мільйон барелів на добу до кінця 2023 року.
Цей крок було зроблено напередодні віртуального засідання комітету з моніторингу групи пізніше в понеділок, яке, як багато хто очікував, підтвердить рівні продуктивності, погоджені у листопаді.
На 03:50 за східним часом ф'ючерси на американську нафту торгувалися з підвищенням на 5,6% до 79,88 долара за барель, а контракт на нафту марки Brent зріс на 5,5% до 84,27 долара.
Цей несподіваний розвиток подій допоміг великим нафтогазовим компаніям регіону: ціни на акції Shell, BP, TotalEnergies та Eni зросли приблизно на 4%.
Навпаки, постраждали авіакомпанії, оскільки вищі ціни на нафту, ймовірно, вплинуть на їхній прибуток. Акції IAG, Air France KLM та easyJet торгуються приблизно на 1% нижче.
Загальне зростання у понеділок слідує за успішним першим кварталом: DAX перевищив 12%, а CAC 40 - понад 13%.
Однак зберігається певна обережність щодо того, що це може зробити індекси більш уразливими перед економічним спадом, який, можливо, був спричинений хвилюваннями у банківському секторі.
Дані з Азії, отримані раніше у п'ятницю, показали, що активність фабрик у регіоні у березні ослабла.
Еквівалентні дані PMI в обробній промисловості єврозони мають бути опубліковані пізніше в ході сесії, і інвестори стежитимуть за тим, чи виробництво в домінуючій економіці Німеччини залишається у зоні скорочення.
Крім того, різкий стрибок цін на нафту збентежить центральні банки, які вже стурбовані підвищеним рівнем інфляції, і може змусити їх довше утримувати відсоткові ставки на вищому рівні, що стримує економічне зростання.
Це може бути особливо актуальним у Європі, де базова інфляція, яка виключає волатильність цін на енергію та продукти харчування, у березні прискорилася до рекордно високого рівня 5,7%.
Європейський центральний банк минулого місяця підняв ставки на 50 базисних пунктів, а президент Крістін Лагард заявила у п'ятницю, що базова інфляція залишається "значно надто високою".
Щодо інших корпоративних новин, акції UBS впали на 1% після того, як швейцарська преса повідомила, що банківський гігант готовий скоротити свою робочу силу на 20-30% у зв'язку з інтеграцією свого колишнього конкурента Credit Suisse.
Акції Cineworld впали на 22% після того, як другий за величиною у світі оператор кінотеатрів домовився про велику реструктуризацію боргу та вливання капіталу зі своїми кредиторами, щоб вийти з процедури банкрутства в США за розділом 11.
Крім того, ф'ючерси на золото впали на 0,5% до 1977,25 доларів за унцію, а пара EUR/USD знизилася до 1,0837.
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