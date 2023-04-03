Долар зростає, оскільки несподіване скорочення ОПЕК+ посилює інфляційну стурбованість

Долар виріс по відношенню до інших основних валют у понеділок, оскільки побоювання щодо інфляції знову піднялись на поверхню після несподіваної заяви великих виробників нафти про подальше скорочення виробничих показників, при цьому трейдери роблять ставку на те, що Федеральній резервній системі, можливо, доведеться знову підвищити відсоткові ставки на наступному засіданні.

Оголошення в неділю Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзниками, відомими як ОПЕК+, зниження цільових показників видобутку призвело до того, що ціни на нафту підскочили приблизно на 8% на початку торгів в Азії в понеділок. Наразі нафта марки Brent торгується на рівні 84,12 долара за барель, що на 4,21 долара або 5,3% вище.

Очікувалося, що на зустрічі в неділю ОПЕК+ дотримуватиметься скорочення видобутку на 2 мільйони барелів на добу, яке вже діє до кінця 2023 року, але натомість було оголошено про подальше скорочення видобутку приблизно на 1,16 мільйона барелів на добу.

«Вищі ціни на нафту чинитимуть тиск на глобальну інфляцію, і якщо ми припустимо, що банківські потрясіння продовжаться, то ринки все більше зосереджуватимуться на прогнозах інфляції», - сказав Мохамад Аль-Сараф, співробітник із валютної та процентної стратегії Danske Bank.

Наразі ринки оцінюють ймовірність підвищення ставок ФРС у травні на чверть пункту приблизно у 70% порівняно з 50% у п'ятницю. Але до кінця року очікування передбачають зниження на 40 базисних пунктів.

"Враховуючи зростання цін на нафту, це може послужити поштовхом до скасування зниження ставок ФРС", - додав Аль-Сараф із Danske Bank.

Наразі євро впав на 0,1% до 1,0835 долара після досягнення тижневого мінімуму в 1,0788 долара на початку сесії, тоді як долар зріс до японської єни на 0,5% до 133,57, раніше досягнувши найвищого рівня із 17 березня.

Стерлінг коштував 1,2317 долара, знизившись за день на 0,1%, тоді як долар виріс на 0,3% по відношенню до швейцарського франка.

У п'ятницю звіт Міністерства торгівлі США показав, що індекс цін на особисте споживання зріс на 5,0% у лютому порівняно з роком раніше, сповільнившись із 5,3% у січні. Показник базової інфляції, що розглядається як найкращий показник майбутнього зростання цін, виявився трохи нижчим, ніж очікувалося, на рівні 4,6%.

Додаткові дані також показали, що в лютому настрої споживачів у США впали вперше за чотири місяці через побоювання рецесії, що насувається, хоча вплив банківської кризи був приглушеним.

Цього тижня основна увага буде приділена даними щодо активності в США та звіту про зайнятість у п'ятницю, хоча багато ринків буде закрито у зв'язку з великодніми святами.

"Будь-які ознаки слабкості даних, ймовірно, підштовхнуть голубині ставки до зростання після недавнього великого згортання прогнозів на зниження ставок", - сказав Франческо Песоле, валютний стратег ING.

"Надійні дані та яструбині коментарі ФРС можуть допомогти зміцнити очікування підвищення ФРС у травні", - додав Песоле, що, за його словами, може допомогти зміцнити долар.

Чутливий до ризику австралійський долар наразі зріс на 0,1% до 0,6693 долара напередодні засідання Резервного банку Австралії з питань політики у вівторок, при цьому ринки оцінюють близько 85% ймовірності того, що центральний банк збереже відсоткові ставки після 10 підвищень відсоткові ставки.

Новозеландський долар впав на 0,4% - до 0,6230 долара.