Ціни на золото падають, долар відновлюється напередодні насиченого даними тижня

Ціни на золото знизилися в понеділок, оскільки ринки зафіксували деякий прибуток після сильного першого кварталу, і зараз основна увага приділяється ряду економічних показників США цього тижня, щоб отримати додаткові сигнали щодо грошово-кредитної політики.

Ціни на зливки зросли більш ніж на 7% за перші три місяці року, хоча основна частина зростання припала на березень на тлі зростання побоювань щодо банківської кризи в США. У той час як втручання уряду заспокоїло побоювання ринку щодо неминучого краху, жовтий метал, як і раніше, певною мірою підтримується попитом на безпечний прихісток.

Це спровокувало помірну фіксацію прибутку у понеділок, хоча золото, як і раніше, залишається за 100 доларів нижче від рекордно високого рівня 2020 року.

Спотове золото впало на 0,5% до 1959,03 долара за унцію, а ф'ючерси на золото впали на 0,5% до 1975,60 долара за унцію до 22:20 за східним часом (2:20 за Грінвічем).

В даний час увага зосереджена на низці економічних показників США цього тижня, починаючи з даних про виробничу активність за березень, які мають бути опубліковані пізніше у понеділок. Очікується, що дані покажуть, що виробничий сектор США залишається на території скорочення п'ятий місяць поспіль.

Але основну увагу буде приділено даним із зайнятості у несільськогосподарському секторі за березень, які мають бути опубліковані у четвер. Трейдери стежитимуть за будь-якими новими ознаками слабкості на ринку праці, що може відкрити шлях для менш яструбиної політики Федерального резерву цього року.

Такий сценарій є гарною ознакою для золота, яке минулого місяця значною мірою обігнало долар як кращий притулок. Це також було частково викликане очікуваннями того, що ФРС знизить свою яструбину позицію, щоб уникнути подальшого тиску на банківську систему.

Долар виріс у понеділок, відновившись після різких втрат у березні. Це, у поєднанні з деяким підвищенням прибутковості казначейських облігацій, чинило тиск на ринки металів.

Ф'ючерси на платину впали на 0,5%, а ф'ючерси на срібло впали майже на 1%.

Серед промислових металів ціни на мідь знизилися на тлі нових ознак ослаблення виробничої активності у Китаї, найбільшому імпортері.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,4% - до $4,0663 за фунт.

Приватне опитування в понеділок показало, що зростання виробництва в Китаї різко сповільнилося у березні, оскільки економічний бум після COVID вичерпав себе. Це вказує на нерівномірне відновлення економіки країни, що може знизити її апетит до сировинних товарів.