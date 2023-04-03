Чистий продаж НБУ минулого тижня знизився до $343,2 млн

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) знизився минулого тижня до $343,2 млн із $495,5 млн тижнем раніше.

Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 27 до 31 березня 2023 року купівля ним валюти була відсутня вже третій тиждень поспіль.

На готівковому ринку долар за підсумками тижня подешевшав відразу 0,7 грн - близько 37,75 грн/$1, так дорого гривня не коштувала з 20-х чисел липня минулого року, коли Нацбанк девальвував офіційний курс на 25% до 36,5686 грн /$1.

Загалом від початку цього року НБУ придбав на ринку $61,3 млн, тоді як продав $7 млрд 243,4 млн.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в лютому знизився до $2,43 млрд порівняно з $3,08 млрд і $3,16 млрд у січні та грудні, що більше за показники листопада та жовтня - відповідно $1,57 млрд і $2,03 млрд. У березні інтервенції орієнтовно скоротилися до $1,65 млрд.

Через зниження валютних надходжень від міжнародних партнерів та одночасного зростання виплат за валютними боргами міжнародні резерви України в лютому знизилися на 3,5%, або $1,064 млрд - $28,865 млрд, але залишилися вищими за рівень початку року в $28,494 млрд. У березні, коли міжнародні надходження підскочили, очікується і суттєве зростання резервів, орієнтовно вони перевищать $30 млрд.