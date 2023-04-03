Індекси США підскочили на даних щодо інфляції; Nasdaq відзвітував про найкращий квартал з 2020 року

Індекси Волл-стріт у п'ятницю зросли більш ніж на 1%, а Nasdaq зафіксувала найбільший квартальний процентний приріст з червня 2020 року, оскільки ознаки уповільнення інфляції підкріплюють сподівання, що Федеральна резервна система може незабаром припинити агресивне підвищення процентних ставок.

S&P 500 закрився на найвищому рівні з 15 лютого і показав зростання другий квартал поспіль, на чолі із зростанням технологічного сектора на 21,5% у першому кварталі.

Квартальний прибуток було досягнуто, незважаючи на різкий розпродаж банківських акцій після краху двох регіональних банків на початку цього місяця та побоювання з приводу можливої серйознішої фінансової кризи.

Фінансовий сектор S&P 500 був сектором із найгіршими показниками у кварталі, продемонструвавши падіння на 6,1%, тоді як індекс регіональних банків KBW за цей період упав на 18,6%.

Звіт Міністерства торгівлі у п'ятницю показав, що споживчі витрати у США помірно зросли у лютому, тоді як інфляція знизилася.

«Ринок акцій, здається, задоволений невеликим зниженням інфляції, як і має бути. Це підкреслює, що кампанія ФРС насправді працює, хоч і повільно», - сказав Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial у Шарлотті. , Північна Кароліна.

ФРС збільшує ставки, щоб знизити інфляцію. Очікування підвищення ставки на 25 базисних пунктів на травневому засіданні знизилися приблизно до 50%, причому таке підвищення не розглядається так само ймовірним.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 415,12 пунктів, або 1,26%, до 33 274,15 пунктів, S&P 500 додав 58,48 пункту, або 1,44%, до 4109,31 пунктів, а Nasdaq Composite додав ,44 пункти, або 1,74%, до 12 221,91 пунктів.

За тиждень та місяць акції також продемонстрували сильне зростання. Nasdaq зріс на 6,7% у березні.

За квартал Nasdaq підскочив на 16,8%, що стало найбільшим квартальним відсотковим зростанням із трьох місяців, що були у червні 2020 року. Згідно з останніми даними, S&P 500 додав 7%, а Dow виріс за квартал на 0,4%.

Акції напівпровідників були одними із найприбутковіших у кварталі: індекс напівпровідників Філадельфії зріс на 27,6%.

Акції великих технологічних компаній зросли в міру відходу інвесторів із банків та зниження прибутковості казначейських облігацій США, при цьому прибутковість дворічних облігацій у п'ятницю показала найбільше місячне падіння з 2008 року. Вища прибутковість, зазвичай, є негативною для великих технологічних компаній.

Акції Apple Inc у п'ятницю зросли на 1,6%, збільшившись разом із іншими мегакапіталами. Компанія також виграла апеляцію на рішення британського антимонопольного регулятора розпочати розслідування щодо свого мобільного браузера та сервісів хмарних ігор.

Також у п'ятницю президент ФРБ Бостона Сьюзен Коллінз заявила, що щоразу, коли центральний банк США зупиняється з підвищенням своєї ставки, підтримка цього рівня протягом деякого часу матиме вирішальне значення для зниження високої інфляції до цільового рівня 2%.

Обсяг торгів на біржах США становив 11,98 млрд акцій у порівнянні із середнім показником за всю сесію в 12,74 млрд за останні 20 торгових днів.

Випуски, що зростали, перевищували кількість падаючих на NYSE у співвідношенні 4,78 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,45 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 19 нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 81 новий максимум та 131 новий мінімум.