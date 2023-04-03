Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Індекси США підскочили на даних щодо інфляції; Nasdaq відзвітував про найкращий квартал з 2020 року

06:58 03.04.2023 |

Фінанси

 

Індекси Волл-стріт у п'ятницю зросли більш ніж на 1%, а Nasdaq зафіксувала найбільший квартальний процентний приріст з червня 2020 року, оскільки ознаки уповільнення інфляції підкріплюють сподівання, що Федеральна резервна система може незабаром припинити агресивне підвищення процентних ставок.

S&P 500 закрився на найвищому рівні з 15 лютого і показав зростання другий квартал поспіль, на чолі із зростанням технологічного сектора на 21,5% у першому кварталі.

Квартальний прибуток було досягнуто, незважаючи на різкий розпродаж банківських акцій після краху двох регіональних банків на початку цього місяця та побоювання з приводу можливої серйознішої фінансової кризи.

Фінансовий сектор S&P 500 був сектором із найгіршими показниками у кварталі, продемонструвавши падіння на 6,1%, тоді як індекс регіональних банків KBW за цей період упав на 18,6%.

Звіт Міністерства торгівлі у п'ятницю показав, що споживчі витрати у США помірно зросли у лютому, тоді як інфляція знизилася.

«Ринок акцій, здається, задоволений невеликим зниженням інфляції, як і має бути. Це підкреслює, що кампанія ФРС насправді працює, хоч і повільно», - сказав Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial у Шарлотті. , Північна Кароліна.

ФРС збільшує ставки, щоб знизити інфляцію. Очікування підвищення ставки на 25 базисних пунктів на травневому засіданні знизилися приблизно до 50%, причому таке підвищення не розглядається так само ймовірним.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 415,12 пунктів, або 1,26%, до 33 274,15 пунктів, S&P 500 додав 58,48 пункту, або 1,44%, до 4109,31 пунктів, а Nasdaq Composite додав ,44 пункти, або 1,74%, до 12 221,91 пунктів.

За тиждень та місяць акції також продемонстрували сильне зростання. Nasdaq зріс на 6,7% у березні.

За квартал Nasdaq підскочив на 16,8%, що стало найбільшим квартальним відсотковим зростанням із трьох місяців, що були у червні 2020 року. Згідно з останніми даними, S&P 500 додав 7%, а Dow виріс за квартал на 0,4%.

Акції напівпровідників були одними із найприбутковіших у кварталі: індекс напівпровідників Філадельфії зріс на 27,6%.

Акції великих технологічних компаній зросли в міру відходу інвесторів із банків та зниження прибутковості казначейських облігацій США, при цьому прибутковість дворічних облігацій у п'ятницю показала найбільше місячне падіння з 2008 року. Вища прибутковість, зазвичай, є негативною для великих технологічних компаній.

Акції Apple Inc у п'ятницю зросли на 1,6%, збільшившись разом із іншими мегакапіталами. Компанія також виграла апеляцію на рішення британського антимонопольного регулятора розпочати розслідування щодо свого мобільного браузера та сервісів хмарних ігор.

Також у п'ятницю президент ФРБ Бостона Сьюзен Коллінз заявила, що щоразу, коли центральний банк США зупиняється з підвищенням своєї ставки, підтримка цього рівня протягом деякого часу матиме вирішальне значення для зниження високої інфляції до цільового рівня 2%.

Обсяг торгів на біржах США становив 11,98 млрд акцій у порівнянні із середнім показником за всю сесію в 12,74 млрд за останні 20 торгових днів.

Випуски, що зростали, перевищували кількість падаючих на NYSE у співвідношенні 4,78 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,45 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 19 нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 81 новий максимум та 131 новий мінімум.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7373
  0,0439
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3103  0,11 0,29 38,0400  0,10 0,26
EUR 40,1727  0,17 0,41 41,0815  0,14 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес