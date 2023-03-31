Євро зростає, оскільки дані щодо інфляції в Європі вказують на подальше підвищення ставок

Євро наближався до свого найкращого тижня з середини січня після того, як дані щодо інфляції залишили ринки в очікуванні більшого підвищення ставок у єврозоні, ніж у Сполучених Штатах, тоді як індекс долара був налаштований на другу квартальну втрату поспіль.

Єдина європейська валюта була на рівні 1,08735 долара, знизившись на 0,28% за день, але налаштована на щотижневий приріст на 1%, максимальний за 11 тижнів, а також щомісячне і квартальне зростання.

У той час, як інфляція в єврозоні знизилася в березні до рекордного рівня, згідно з даними, опублікованими в п'ятницю, базовий ціновий тиск, за винятком продуктів харчування та енергоносіїв, прискорився, чинячи тиск на Європейський центральний банк (ЄЦБ) з метою подальшого підвищення ставок.

Дані щодо інфляції в Німеччині, опубліковані в четвер, також підштовхнули євро на 0,56%.

«Ми, як і раніше, очікуємо на подальше підвищення ставок. ЄЦБ ясно дав зрозуміти, що підвищить ставки ще більше, якщо його сценарій базової інфляції матеріалізується, і доти, доки побоювання фінансового ринку щодо несприятливих подій у банківському секторі не ослабнуть», - кажуть аналітики Nomura.

"Ми вважаємо, що базова інфляція перевищить прогнози ЄЦБ на березень 2023 року, і тому це налаштовує на подальше підвищення ставок", - заявили вони.

Тепер увага звернена на дані США, де індекс цін основних витрат на особисте споживання (PCE), основний показник інфляції Федеральної резервної системи, має бути опублікований пізніше у п'ятницю.

Індекс долара за квартал знизився на 1,2%, продовжуючи падіння на 7,7% у четвертому кварталі 2022 року, оскільки він отримав скромний імпульс через прагнення до безпеки в середині березня через занепокоєння щодо європейських банків.

Долар також впав, оскільки увага до банківського сектору США у березні призвела до того, що ринки відсоткових ставок у США різко переглянули прогноз.

Ринки тепер бачать приблизно 40-відсоткову ймовірність того, що Федеральна резервна система покінчить із підвищенням ставок. Ф'ючерси на фонди ФРС прогнозують зниження ставок до кінця року.

Індекс зріс на 0,2% за добу до 102,37.

Стерлінг має стати найефективнішою валютою у першому кварталі 2023 року із зростанням приблизно на 2,5%. У п'ятницю він залишається на рівні 1,2386 долара, але все ще налаштований на щотижневе та щомісячне зростання.

"Поряд з поліпшенням економічних перспектив фунт стерлінгів безперечно отримує вигоду з впевненості ринку в тому, що Банку Англії необхідно буде продовжувати підвищувати ставки", - сказав Франко Песоле, валютний стратег ING.

Долар по відношенню до єни зріс на 0,36% до 133,17 єни, що означає тижневе зростання після чотирьох тижнів зниження, оскільки японська валюта виграла від свого статусу прихістку, а також від нижчої доходності США.

Інший популярний безпечний притулок, швейцарський франк, мав бурхливий місяць, оскільки він виріс після краху Silicon Valley Bank, а потім упав, коли нервозність банків охопила Швейцарію.

Наразі він перебуває на рівні 0,914 за долар, і, схоже, кінець місяця буде недалеко від 18-місячного піку початку лютого 0,9061.

Наступного тижня в Австралії та Новій Зеландії заплановані засідання центральних банків, і ринки розраховують на паузу для Австралії та зниження темпів зростання до 25 базисних пунктів для Нової Зеландії.

У п'ятницю новозеландський долар коштував 0,6257 долара, а австралійський долар - 0,6690 долара. Це приблизно на 1,8% нижче за квартал.

Обидві валюти знайшли підтримку у розширенні виробничої активності Китаю, хоча дані у п'ятницю показали, що темпи сповільнюються. Китайський юань трохи зріс.