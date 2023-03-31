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АНАЛІТИКА

У Великій Британії анонсували «жорстке» регулювання криптоіндустрії

 

Влада Великої Британії представила принципи регулювання цифрових активів у межах контролювання незаконного використання криптовалют. Це частина масштабного плану з боротьби з економічними злочинами у період з 2023 по 2026 роки.

У документі посадовці назвали криптоактиви «привабливою технологією для кримінальної активності» за рахунок їхньої «дешевизни переказу через кордони». За даними Мінфіну, незаконні транзакції за участю цифрових активів, які пов'язують з Великою Британією, у 2021 році оцінили у понад 1,2 млрд фунтів стерлінгів.

Управління з фінансового нагляду (FCA) співпрацюватиме з міжнародними колегами для обміну інформацією. Регулятор координуватиме свої дії з різними агентствами для реалізації заходів для протидії відмиванню коштів, а також впровадження закону про економічні злочини та корпоративну прозорість.

«Ми також зміцнюємо наші технологічні можливості для безпечного зберігання криптовалют під час судових процесів, щоб зрештою повернути цифрові активи власникам або продати», - йдеться у документі.

Крім того, FCA планує покращити відносини з криптокомпаніями.

Водночас Мінфін впровадить окрему категорію для цифрових активів для податкової декларації у 2025 році.


У Великій Британії анонсували «жорстке» регулювання криптоіндустрії

 
За матеріалами: forklog.com.ua
 

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