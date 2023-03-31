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АНАЛІТИКА

У Данії пояснили принципи оподаткування прибутку з біткоїну

 

Верховний суд Данії визначив обставини, за яких продаж біткоїну є подією, яка підлягає оподаткуванню. Про це йдеться на офіційному сайті держоргану.

Судді розглянули два випадки отримання прибутку від цифрового активу. У першому брала участь організація, яка придбала біткоїн у третьої сторони, а в другому - майнери.

Для компанії суд ухвалив, що їхнє придбання має спекулятивний характер. Відповідно до місцевого законодавства такі угоди не звільняються від оподаткування.

Стосовно майнерів, їхній спосіб отримання біткоїнів класифікували як дохід, тому в разі продажу монет вони мають сплачувати податок.

Обидва прецеденти відбувалися в період із 2011 по 2013 рік із продажами у 2017 та 2018. При ухваленні рішення суд посилався на Закон про національний податок Данії.

Раніше британський Мінфін виніс криптоактиви в окрему категорію для податкових декларацій.


У Данії пояснили принципи оподаткування прибутку з біткоїну
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin, Данія
 

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