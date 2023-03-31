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Переробні підприємства зможуть брати доступні кредити за програмою 5-7-9%
Уряд планує розширити програму "Доступні кредити 5-7-9%" на переробні підприємства, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
"Ми хочемо до кінця року структурувати фонд приватних інвестицій за підтримки BlackRock та JPMorgan для того, щоб мати можливість залучати концесійний капітал. Це і доступ до дешевих фінансів, і з іншого боку - це прояв довіри іноземних інвесторів до України", - сказала міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Вона зазначила, що цей рік має стати роком ранньої відбудови. В цьому контексті важливо забезпечити українському бізнесу доступ до фінансування.
У Мінекономіки переконані, що розвиток переробної промисловості та відновлення зруйнованих підприємств дасть країні можливість експортувати продукцію з доданою вартістю та наповнювати бюджет валютним виторгом.
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