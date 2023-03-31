Європейські акції зростають в очікуванні даних про інфляцію в єврозоні

Європейські фондові ринки обережно зросли у п'ятницю, оскільки інвестори перетравили змішану активність Китаю напередодні публікації ключових даних щодо інфляції з обох боків Атлантики.

О 03:40 за східним часом (07:40 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався без змін, CAC 40 у Франції зріс на 0,1%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,1%.

Дані індексу менеджерів із закупівель, опубліковані раніше в п'ятницю, показали, що хоча активність у секторі послуг Китаю зростала найшвидшими темпами за 12 років у березні, виробнича активність сповільнилася порівняно з попереднім місяцем, що вказує на нерівномірне відновлення найбільшої економіки Азії та основного експортного ринку. для європейських компаній

Що стосується Європи, дані показали, що економіка Великобританії уникла рецесії минулого року, збільшившись на переглянуті 0,1% за квартал в останні три місяці минулого року, що трохи краще, ніж раніше зафіксований фіксований показник, тоді як роздрібні продажі в Німеччині за лютий розчарували, впавши на 1,3%.

Тим не менш, сьогодні у центрі уваги будуть дані щодо інфляції в Єврозоні. Очікується, що річний індекс споживчих цін у березні зріс на 7,1% порівняно зі зростанням на 8,5% у попередньому місяці.

Однак, судячи з сильніших, ніж очікувалося, даних щодо Німеччини, опублікованих у четвер, ця цифра може мати і позитивну сторону, хоча інфляція у Франції знизилася вперше за три місяці, як показали дані в п'ятницю.

Ринки переважно оцінили у 50 базисних пунктів підвищення ставок Європейським центральним банком цього року, і високі показники інфляції, ймовірно, зміцнять це очікування.

Через океан головний показник інфляції для ФРС, базовий індекс цін PCE повинен з'явитися пізніше протягом сесії. Це може дати підказки щодо наступного кроку Федеральної резервної системи за відсотковими ставками, оскільки політикам, можливо, доведеться діяти обережно, доки наслідки тендітної довіри до банків прокочуються економікою.

У корпоративному секторі акції Rio Tinto зросли на 0,3% після того, як друга за величиною гірничодобувна компанія у світі погодилася продати контрольний пакет акцій свого мідного проекту Ла-Гранха у Перу компанії First Quantum Minerals, оскільки вона зосереджена на флагманських розробках у Монголії та США.