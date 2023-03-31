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АНАЛІТИКА

Азіатські акції зростають, Hang Seng підкріплюється новими технологічними сплітами

08:25 31.03.2023 |

Фінанси

 

Більшість азіатських акцій зросли в п'ятницю і досягли позитивного кварталу на тлі послаблення побоювань щодо банківської кризи, при цьому акції Гонконгу лідирують у зростанні на повідомленнях про те, що компанія електронної комерції JD.com планує розділити свою діяльність слідом за конкуруючою Alibaba.

Індекс Hang Seng підскочив на 1%, а акції JD.com зросли майже на 7% після того, як ЗМІ повідомили, що фірма планує виділити свої об'єкти нерухомості та промислові підрозділи на Гонконзькій біржі, оцінюючи їх у 1 мільярд доларів кожне.

Ця новина з'явилася після того, як конкурент JD Alibaba Group Holding Ltd також оголосила про шестисторонній поділ на початку цього тижня, що віталося інвесторами, які сподіваються, що регулююче ставлення Китаю до своїх технологічних гігантів покращиться після трирічного придушення.

Акції технологічних компаній зробили найбільший вплив на Hang Seng у п'ятницю, а акції Alibaba зросли на 3,5%. Це спричинило зростання індексу майже на 3% на тиждень. Гонконгський стандарт також додав понад 3% у першому кварталі 2023 року.

Але китайські акції у п'ятницю відставали від своїх регіональних аналогів: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли приблизно на 0,2% кожен.

Дані індексу менеджерів із закупівель (PMI) показали, що хоча в березні активність в секторі послуг Китаю зростала найшвидшими темпами за 12 років, виробнича активність сповільнилася порівняно з попереднім місяцем, що вказує на нерівномірне відновлення в найбільшій економіці Азії.

Виробничий сектор грає роль лідера економіки Китаю і стикається з перешкодами, що зростають, через млявий попит за кордоном. Це також, ймовірно, затримає значне відновлення китайської економіки цього року, незважаючи на зняття обмежень проти COVID.

Проте відкриті для Китаю фондові ринки зросли у п'ятницю. Південнокорейський KOSPI додав 1%, тоді як австралійський індекс ASX 200 підскочив на 0,8% і мав зрости більш ніж на 3% цього тижня, оскільки ринки почали ціноутворення через неминучу паузу у підвищенні ставок Резервним банком.

Японський індекс Nikkei 225 зріс на 0,9% після того, як дані показали, що інфляція в Токіо знизилася в березні, хоч і повільнішими, ніж очікувалося, темпами. Інші дані показали, що промислове виробництво Японії різко зросло у лютому після різкого спаду у січні.

Азіатські акції загалом виросли і були налаштовані на сильні квартальні результати, оскільки побоювання з приводу банківської кризи ослабли. Тепер основна увага приділяється індексу витрат на особисте споживання США, який є кращим індикатором інфляції Федеральної резервної системи.
За матеріалами: investing.com
 

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