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Ціни на золото тримаються на рівні $2000, оскільки банківські побоювання зробили цей квартал дуже вдалим
08:11 31.03.2023 |
Ціни на золото не змінилися в п'ятницю, залишаючись у полі зору ключового рівня 2000 доларів після різких коливань цього тижня, хоча попит на безпечний прихісток після потенційної банківської кризи призвів до різкого зростання жовтого металу цього кварталу.
Ціни на дорогоцінні метали трималися на рівні 2000 доларів протягом більшої частини цього тижня, перш ніж почати ралі в четвер після того, як вищі, ніж очікувалося, заявки на допомогу по безробіттю в США вказали на подальше охолодження на ринку праці, що може спровокувати зниження інфляції.
Це обмежує економічні чинники надані Федеральній резервній системі для підвищення процентних ставок, що є хорошим ознакою для нерентабельних активів, як-от золото.
Спотове золото зросло на 0,1% до 1981,59 долара за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,1% до 1998,95 долара за унцію о 21:53 за східним часом (1:53 за Грінвічем). Обидва інструменти мали зрости приблизно на 9% у першому кварталі 2023 року.
Ціни на золото різко зросли у березні, оскільки побоювання банківської кризи змусили інвесторів вкладатися у традиційні активи-прихістки, переважно у жовтий метал.
У той час як державне втручання, схоже, наразі запобігло можливості більш серйозної кредитної кризи, крах кількох американських банків призвів до того, що інвестори почали орієнтуватися на менш яструбину ФРС, роблячи ставки на те, що центральний банк намагатиметься уникнути більшого тиску на економіку.
Дані про заявки на допомогу з безробіття в четвер також враховували цю тенденцію, з огляду на те, що центральний банк заявив, що також націлений на охолодження у сфері зайнятості. Ринки металів зростали в четвер, а в п'ятницю були переважно стриманими.
Ф'ючерси на платину зросли на 0,4% до 1000 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на срібло залишилися без змін близько 24 доларів за унцію. Найменше зростання відсоткових ставок у США вказує на нижчу альтернативну вартість володіння нерентабельними активами.
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