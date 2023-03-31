Індекси Волл-стріт піднялися завдяки акціям технологічних компаній; регіональні банки падають

Акції США зросли в четвер, оскільки акції, пов'язані з технологіями, продовжили своє недавнє сильне зростання, тоді як акції регіональних банків США впали, оскільки адміністрація Байдена запропонувала суворіші заходи для зниження ризиків.

Технологічний індекс S&P 500 виріс на 1,1% і дав S&P 500 найбільше зростання, тоді як напівпровідниковий індекс Філадельфії досяг найвищого рівня майже за рік. Сильне зростання в середу відбулось на оптимізмі з приводу того, що спад продажів чіпів закінчився.

Акції регіональних банків США впали, оскільки адміністрація Байдена закликала до суворіших правил, які б зміцнили банки середнього розміру без звернення до Конгресу.

Індекс регіональних банків KBW знизився на 2%, а фінансовий індекс S&P 500 упав на 0,3%, єдиний сектор S&P 500 у мінусі за день.

"Технічний сектор, ймовірно, є далеким від фінансового сектора, тому відбувся відхід від фінансового сектора", сказав Джек Еблін, головний інвестиційний директор Cresset Capital в Чикаго.

Банківські потрясіння, що почалися цього місяця з краху двох регіональних кредиторів у США, викликали побоювання з приводу ширшої фінансової кризи.

За один день до кінця першого кварталу технологічний сектор зріс приблизно на 20% за цей період, лідируючи в секторі послуг зв'язку, який зріс приблизно на 18%. Nasdaq знаходиться на шляху до найбільшого процентного квартального приросту з кінця 2020 року.

Інвестори також очікували на лютневий індекс цін на особисте споживання (PCE), який має бути опублікований у п'ятницю після того, як січневі дані показали різке прискорення споживчих витрат.

У четвер троє представників Федеральної резервної системи залишили двері відчиненими для подальшого підвищення ставок, спрямованого на зниження інфляції, при цьому двоє зазначили, що проблеми в банківському секторі можуть створити певні стримуючі чинники для економіки.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 141,43 пункту, або 0,43%, до 32 859,03 пункту, S&P 500 додав 23,02 пункту, або 0,57%, до 4050,83 пункту, а Nasdaq Composite додав ,24 пункти, або 0,73%, до 12 013,47 пункту.

Трейдери ф'ючерсних контрактів на федеральні фонди тепер оцінюють 55-відсоткову можливість підвищення ставки на 25 базисних пунктів на засіданні ФРС 2-3 травня.

Дані, опубліковані раніше в четвер, показали, що кількість заявок на допомогу по безробіттю минулого тижня зросла більше, ніж очікувалося, порівняно з попереднім тижнем, що вказує на охолодження ринку праці.

Окремо зростання ВВП у четвертому кварталі було трохи нижчим і склало 2,6% порівняно з більш ранніми оцінками в 2,7%, що підтверджує необхідність м'якшої політики ФРС.

В іншому звіті Міністерство торгівлі підтвердило, що в четвертому кварталі економіка зростала стійкими темпами, але більшість збільшення виробництва була пов'язана з накопиченням запасів.

Акції Alibaba Group Holding, що котируються в США, зросли на 3,5% на повідомленні про те, що його логістичний підрозділ почав підготовку до первинного публічного розміщення акцій в Гонконгу разом з банками, в той час як акції JD.Com підскочили на 7,8% на планах виділити свій підрозділ, що займається інфраструктурою нерухомості. .

Акції Faraday Future Intelligent Electric Inc зросли після того, як компанія заявила, що розпочала виробництво свого першого розкішного електромобіля після багатомісячної затримки, але до кінця дня акції трохи знизилися.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 2,70 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,18 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав вісім нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 63 нових максимуми та 151 новий мінімум.

Обсяг на біржах США становив 10,36 млрд акцій порівняно із середнім показником 12,68 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.